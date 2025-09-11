MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu yaptığı açıklamada "Ülkemiz ihracatı, gerek ürün çeşitliliğimiz, gerekse ihraç ülkeleri çeşitliliği sebebiyle dünya üzerindeki her türlü gelişmeden büyük ölçüde etkilenmektedir. İhracatlarımız başta Rusya-Ukrayna savaşı, devamında İsrail’in çatışmacı tutumu ve son olarak İsrail-İran savaşı sebebiyle olumsuz yönde çok etkilenmiştir. Müşteri ve pazar kaybımız artmış bu sebeple ihracatlarımız azalmıştır. Belli ki azalmaya da devam edecek. Bu noktada ihracatçımızın süreçten daha az etkilenmesini teminen ihracat taahhüdü tamamlanmamış tüm Dahilde İzinlerine/Belgelerine başkaca bir gerekçe aranmaksızın resen ilave ek süre verilmesi yönünde Ticaret Bakanımıza konuyu arz etmiştik. Beklediğimiz olumlu haber dün itibari ile gelmiş bulunmakta. Bu noktada T.C. Ticaret Bakanımız Sn. Prof. Dr. Ömer Bolat ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu konu ile ilgili bizleri bilgilendiren ilgili üyelerimize, ayrıca konuyu Bakanlığa iletilerek talep ettiğimiz ilave sürenin çıkması noktasında katkıları olan ilgili tüm Birlik ve STK temsilcilerini de teşekkür ederiz. Bu karar ihracatçımız için bir küçükte olsa nefes almak adına güzel ve beklediğimiz bir haber oldu" ifadelerini kullandı.



11 Eylül 2025 PERŞEMBE​

Resmî Gazete​Sayı : 33014

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2025/4)

MADDE 1- 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin geçici 37 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce ve 1/1/2022 tarihinden sonra düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (7108, 7112.91, 7113.19 tarife pozisyonlarındaki eşya için düzenlenmiş dahilde işleme izinleri hariç) bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren 3 (üç) ayı geçmemek üzere belge/izin orijinal süresinin yarısı kadar ilave süre verilir.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.