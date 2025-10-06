İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından düzenlenen törende, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir yarışmasında birinci olan öğrenci, şiirini okudu. Program mehteran gösterisiyle sona erdi.

"Bu millet asla esir olmadı ve olmayacak"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Valisi Davut Gül ise, "6 Ekim İstanbul’un kurtuluşu vesilesiyle bir kez daha bir araya geldik. Başta şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu vatanı bize bırakan büyüklerimiz ve Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ü anıyoruz. İstanbul’umuzun yaklaşık 5 yıllık işgal sürecinde milletimizin kararlılığı, vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği vesilesiyle İstanbul işgalden kurtuldu. Bizim her sıkıntılı dönemde mutlaka hem kendi içimizde hem dışarıdakilere verdiğimiz bir mesaj var. O da şu ki bu millet asla esir olmadı ve olmayacak" ifadelerini kullandı.

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan katıldı.