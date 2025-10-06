Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini ve yol haritasını da açıklayan Başkan Aydın, Osmangazi’nin geleceğine dair önemli mesajlar verdi.

31 Mart 2024’de yapılan yerel seçimlerde Osmangazi Belediye Başkanlığı’na seçilen ve 12 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi" başlığıyla basın toplantısı düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen toplantıya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, başkan yardımcıları, birim amirleri ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

"Osmangazi’de ‘Biz’ anlayışını değiştiriyoruz"

"550 Günde Birlikte Yaşayan Osmangazi" toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Aydın, belediyede yürütülen faaliyetler ve projelerin yanı sıra yapılan harcamalara da değindi. Osmangazi’de geçen 550 günün anlatıldığı kısa filmin ardından sunumuna başlayan Aydın, "Göreve başladığımız günden bu yana Osmangazi’miz ve Bursa’mız için yoğun bir tempoyla çalıştık. Zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor. Beş yılın beş gün gibi geçeceğini bildiğimiz için projelerimize hızla başladık, kararlılıkla mücadele ettik. Çünkü biliyoruz ki bu süre içinde yapacak çok işimiz, dokunacak çok hayatımız var. Mega projemiz yok. Bizim önceliğimiz Osmangazi’de "biz" anlayışını değiştirmek oldu. Halkımızı dinledik, ihtiyaçlarını gözlemledik ve projelerimizi buna göre şekillendirdik" dedi.

"550 günde 35 temel atma gerçekleştirdik"

550 gün içinde açılışını yaptıkları ve temelini attıkları yatırımları kronolojik sıra ile basın mensupları ile paylaşan Başkan Aydın, "550 günde 35 temel atma ve açılış gerçekleştirdik. Henüz açılışını yapmadığımız ise 3 kreşimiz, 1 sağlık ocağımız ve temeli atılacak 4 yapımız var. Ortalama olarak baktığımızda her 20 günde bir temel atmış, açılış yapmışız. Aslında hedefimiz ayda birdi fakat biraz hızlı koşmuşuz. Halk lokantalarından kütüphanelere, genç kafelerimizden spor tesislerimize kadar pek çok projeyi birbiri ardına hayata geçirdik. Özellikle Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşimiz büyük ilgi gördü. Bu projenin en önemli çıktısı, daha önce hiç çalışmamış ya da iş gücüne dahil olmamış annelerimizin yeniden üretime katılmasıdır. Yaklaşık 20 çocuğumuzun annesi, bu kreş sayesinde ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Daha önce bütün gün çocuğuna bakmak zorunda kalan annelerimiz, çok cüzi bir ücret ödeyerek hem çocuğunu tam gün kreşe bırakabiliyor hem de kendisi sosyal hayata katılıp evine, ailesine ve ekonomiye katkıda bulunabiliyor. Kreşlerimiz, hem eğitim hem de istihdam açısından Osmangazi’nin geleceğine değer katıyor. Bizim amacımız büyük laflar etmek değil, kalıcı ve insana dokunan işler yapmak" diye konuştu.

"Sosyal Belediyeciliğin kalbi Osmangazi’de atıyor"

Osmangazi’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Erkan Aydın, "Kent lokantalarımız, emekliler lokalimiz, genç kafemiz, ekmek ve çorba dağıtımlarımızla vatandaşlarımızın her an yanındayız.

İki kent lokantamızda bugüne kadar 300 bin kişiye hizmet verdik. Dört çeşit yemeği hala 80 liradan sunuyoruz. Zor ekonomik şartlara rağmen esnafımıza zarar vermeden bu hizmeti sürdürmek bizim için gurur kaynağı. Genç Kafe’de 550 günde yaklaşık 400 bin Bursalıyı ağırladık. Emekliler lokalimizde ise çayı 5 liradan sunarak hem dayanışmayı hem de ekonomiyi destekliyoruz. Somuncu Baba Fırını aracılığıyla her gün 6 bin aileye ekmek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin ekmek dağıttık. Çorba ikramlarımızla da 85 bin vatandaşımıza ulaştık. Ayrıca 4 bine yakın ihtiyaç sahibi yurttaşımıza kıyafet desteği verdik. Bizim anlayışımız; paylaşan, dayanışan, kimseyi geride bırakmayan bir Osmangazi oluşturmak. Çünkü biz inanıyoruz ki sosyal belediyeciliğin kalbi burada atıyor" dedi.

Çocukları şehrin kültürüyle ve sporuyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Erkan Aydın, "Her iki haftada bir dağ köylerinden ve demiryolu altı mahallelerinden aldığımız çocuklarımızı önce Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezdiriyoruz, ardından Bursaspor maçına götürüyoruz. Hayatında ilk kez maça giden çocukların heyecanını görmek, bu görevin en anlamlı anlarından biri. Aynı zamanda mahalle kahvaltılarımızda da vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Yaklaşık 30 mahallemizde yaptığımız bu buluşmalarda muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle mahallelerin sorunlarını, isteklerini ve taleplerini konuşuyoruz. Çoğu yerde, ‘İlk defa bir belediye başkanını mahallemizde görüyoruz’ diyen vatandaşlarımızın memnuniyeti bize güç veriyor. Ayrıca ova ve dağ köylerimizde düzenlediğimiz köy şenlikleriyle de hemşehrilerimizle buluşuyor, birlik ve dayanışmayı güçlendiriyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz, dirençli bir osmangazi oluşturmak"

Bursa’nın deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aydın, "Hedefimiz, dirençli bir Osmangazi oluşturmak. Kentsel dönüşüm bu anlayışın ilk adımı. Çiftehavuzlar bölgesinde 15 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 300 hak sahibiyle anlaşmalarımızın yüzde 80’ini tamamladık. Kısa süre içinde yüzde 100’e ulaşıp yıkımlara başlayacağız. Böylece ilk büyük kentsel dönüşüm projemizi hayata geçireceğiz. Bizler, deprem gerçeğiyle birlikte afet bilincini de güçlendiriyoruz. Şimdiye kadar 18 bin kişiye Afet ve Acil Durum farkındalık eğitimi verdik. Arama kurtarma ekibimizde 130 personel ve 2 görev köpeğimiz bulunuyor. Yeni ekiplerle bu sayıyı artırıyoruz. Ayrıca afet istasyonlarımızı kuruyoruz. Şu anda Sırameşeler ve Soğanlı’da aktif durumda; birkaç hafta içinde yedi mahalleye daha kurulacak. Beş yılın sonunda tüm mahallelerde bu istasyonları oluşturmayı hedefliyoruz.

Afet istasyonlarımızda tuvalet, hijyen malzemesi, jeneratör, beton delicisi, keski, battaniye gibi tüm temel ekipmanlar yer alıyor. Ayrıca dron ile insansız hava aracımız da afet ve yangın müdahalelerinde kullanılıyor. Gürsu, Kestel ve Harmancık yangınlarında bu araçlarımızdan büyük fayda sağladık. Toplanma alanı sayımızı da 130’dan 429’a çıkardık. Böylece Osmangazi’de yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 26’sını kapsayacak kapasiteye ulaştık" dedi.

Osmangazi’de yerel üretimi destekleyen önemli tarım projeleri yürüttüklerini ifade eden Başkan Erkan Aydın, "Hamidiye Ziraat Lisesi işbirliğiyle yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda tamamen katkısız, ata tohumlarından domates, biber ve patlıcan ürettik. Bu ürünleri kent lokantalarımız aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturduk. Bağlı Köyü’nde de 10 dönümlük arazide, sertifikalı ve ilaçsız ahududu üretimi gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, bu üretimi ihracata yönlendirmek ve dağ köylerimizdeki çiftçilerimizin gelirini artırmak. Soğanlı ve Alemdar mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz salça yapım etkinliğiyle vatandaşlarımızı imece kültürüyle bir araya getirdik. 6 ton domates ve 2 ton kırmızı biberle yapılan salçalar büyük ilgi gördü. Ayrıca fide dağıtım çalışmalarımız kapsamında 50 bin fideyi üreticilerimize ulaştırdık. Bu projelere önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Atatürkçü ve vatanını seven nesiller yetiştiriyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Aydın, " Bu yıl kreş sayımızı beşe çıkararak yüzlerce çocuğumuza nitelikli eğitim imkanı sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı 25’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı Atatürkçü, cumhuriyetçi ve vatanını seven bireyler olarak yetiştirmek en temel ilkemizdir. Dijiders platformumuzla 5 bin 500 gencimize uzaktan eğitim desteği sağladık. Bu öğrencilerimizden bazıları LGS’de Türkiye birincisi oldu. OSMEK kurslarımız 29 merkezde 7 bine yakın kursiyerle devam ediyor. Kariyer ve İstihdam Merkezimiz aracılığıyla 6 bin 450 kişiyi firmalarla buluşturduk, katılımcıların yüzde 10’u işe yerleşti. Yaz okullarında 37 farklı branşta etkinlikler düzenledik. 25 bin çocuğumuz havuz ve spor testlerinden yararlandı. Sadece yüzme branşında 8 bini aşkın çocuğumuz eğitim aldı. Gençlik ve Girişimcilik Merkezimizde onlarca etkinliğe ev sahipliği yaptık. Gençlerimizin kariyer bilinci kazanmaları için başarılı isimleri buluşturan söyleşiler düzenledik. Ayrıca 3 yeni kütüphane ve 1 gezici kütüphane açtık. Kütüphanelerimiz kısa sürede yoğun ilgi gördü ve vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler aldık" dedi.

Osmangazi’de kültür ve sanatı herkesin hayatına dokunacak şekilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Başkan Erkan Aydın, "Yıl boyunca birçok etkinlik ve konser düzenledik. En anlamlı projelerimizden biri ise tamamen temizlik personelimizden oluşan Temiz Orkestra oldu.Haftada iki gün mahallelerde konserler veren bu orkestra, hem moral hem de birlik duygusunu güçlendirdi. Kendi imkânlarımızla, sıfır maliyetle gerçekleştirdiğimiz bu proje, halkımızdan büyük ilgi gördü.Bu vesileyle, emeğiyle hem şehri hem gönülleri temizleyen personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Spor yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Aydın, "Bizler, sporu toplumun her kesimine ulaştırmak ve gençlerimize sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla tesis yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sporun yalnızca bir branş değil, bir yaşam kültürü olduğunu bilinciyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile bir protokol imzalayarak basketbol sahalarının tasarımına yönelik bir yarışma düzenledik. Öğrencilerimizin çizimleri arasından dereceye giren projeleri hayata geçirerek Soğukkuyu, Kükürtlü, Demirtaş ve Sakarya mahallelerinde uyguladık. Bu projelerle hem gençlerin yeteneklerini destekledik hem de estetik açıdan özgün sahalar kazandırdık. Ayrıca bugün itibarıyla 8 bin 500 üzerinde lisanslı sporcumuz, 23 farklı branşta mücadele ediyor. 6 yarı olimpik havuzumuzda toplam 173 bin 914 vatandaşımız hizmet aldı; 25 bin 802 kişi ise aktif abonemiz olarak düzenli spor yapıyor. Ayrıca 4 ayrı fitness salonumuzda her gün yüzlerce vatandaşımız sporla buluşuyor. Yaz spor okullarımızda 25 bini aşkın çocuğumuzu sporla buluşturduk. Sadece yüzme branşında 8 binden fazla öğrencimiz eğitim aldı" diye konuştu.

Selçukgazi Mahallesi’nde hayata geçirilecek proje ile hayvan barınağının şartlarını iyileştireceklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Can doslarımız için bugüne kadar 135 ton kuru mama dağıttık. 27 bin 323 medikal tedavi gerçekleştirdik. 15 binin üzerinde ziyaretçiyi barınakta ağırladık. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile yapılan protokol kapsamında 276 stajyer öğrenci, kısırlaştırma ile tedavi süreçlerinde görev aldı" dedi.

"Bir milyon kişinin kirlettiği şehri bin kişilik ekibimizle temizledik"

Temizlik çalışmalarının yanı sıra doğanın da korunması adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aydın, "Daha yeşil ve temiz bir Osmangazi için birçok çalışma gerçekleştirdik. Çevre ve iklim eğitimleriyle 15 bine yakın çocuğumuza çevre bilinci kazandırdık. Her hafta bin 725 kilometrelik alanı temizleyerek ilçemizin düzenini sağladık. Bir milyon kişinin kirlettiği şehri bin kişilik ekibimizle temizledik. 550 gün içinde 900 bin çiçek ve 26 bin ağaç diktik, 22 yeni park kazandırarak toplam yeşil alan miktarını 48 bin metrekare artırdık. 9 bin 482 ton ambalaj, 29 ton elektronik ve 250 ton bitkisel atık topladık. Bu kapsamda ‘sıfır atık’ hedefiyle çalışmalarımıza devam ettik. 700 parkımız, temiz çevre anlayışımız ve sürdürülebilir enerji yatırımlarımızla Osmangazi’yi daha yaşanabilir bir kent haline getirdik" diye konuştu.

"Tasarruf ettik, tasarrufu hizmete çevirdik"

Osmangazi Belediyesi olarak gelir-gider dengesini titizlikle koruyarak tasarruflu ve şeffaf bir mali yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Erkan Aydın, "2025 yılı için 6,3 milyar TL olarak belirlenen tahmini bütçemizin yüzde 65’ini harcayarak, yılın yüzde 76’sı tamamlanmış olmasına rağmen yüzde 11 oranında tasarruf sağladık. Gelirimiz 3,74 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019–2024 yılları arasında ihalelerdeki ortalama kırım oranı yüzde 8 iken, bizim dönemimizde bu oran yüzde 21’e yükseldi. Bu sayede hizmetleri 2 buçuk kat daha ucuza mal ettik ve 150 milyon TL belediye kasasında kaldı. Toplamda 56 ihale gerçekleştirdik; 770 milyon TL maliyetle öngörülen projeleri 620 milyon TL’ye tamamladık. Ayrıca 320 milyon TL kamulaştırma ödemesi yaptık, bu süreçte belediyemize 50 bin metrekare yeni alan kazandırdık. Gelir-gider dengesini korurken aynı zamanda şeffaf, rekabetçi ve tasarruf odaklı bir anlayışla hareket ettik. Tasarruf ettik, tasarrufu da hizmete çevirdik" dedi.

İlçede yürütülen kentsel dönüşüm ve tarihi miras projelerini katılımcılara anlatan Başkan Aydın, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



