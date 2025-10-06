Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen Doğa Yürüyüşleri programı ‘sonbahar’ etabıyla şehirde tabiatın en güzel renklerine ev sahipliği yapan Elmalı Köyü- Aslanlar Göleti Parkuru ile başladı. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, doğaseverler, sonbaharın muhteşem renkleri arasında keyifli bir gün geçirdi. 12 kilometre uzunluğundaki parkur boyunca bölgenin güzelliklerini deneyimleme fırsatı bulan katılımcılar, hafif egzersiz, ısınma ve kas germe hareketleri yaptı ve yola koyuldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar’ın da katıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA