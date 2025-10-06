Zemci Şahin: “Kuraklıkla Mücadele İçin Yerinde Çalışma Yapıyoruz”

CHP İnegöl İlçe Başkanı Şahin, gölet çevresinde yaptığı açıklamada, “Yeniceköy Göleti’ndeyiz. Son iki yıldır bölgemiz ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Tarımsal üretimin can damarı olan barajlarımız ve göletlerimizde su seviyesi kritik düzeylere indi. Babasultan Barajı’nda yaşanan susuzluk gibi Yeniceköy de bu durumdan etkilenmiş durumda” dedi.

Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ iş birliğiyle göletin temizlenmesi ve kapasitesinin artırılması yönünde çalışmaların başladığını belirterek, “Bugün bu çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlkbahar ve yaz aylarında çiftçilerimizin ürünlerini zamanında sulayabilmesi için şimdiden önlem alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gölet Hem Tarıma Hem Sosyal Hayata Katkı Sunacak

Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Zemci Şahin, göletin sadece tarımsal değil, sosyal açıdan da önemli bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Yeniceköy Göleti aynı zamanda bir mesire alanı. Bu alanın çevresinin güzelleştirilmesi, su seviyesinin yükseltilmesiyle birlikte halkımızın dinlenebileceği, piknik yapabileceği bir daha doğa alanına dönüşmesini hedefliyoruz. Özellikle ulaşım imkânı kısıtlı olan vatandaşlarımız için bu alan büyük bir değer taşıyor” dedi.

Muhtar Ercan Arık: “Çiftçimizin Önü Açılıyor”

Yeniceköy Muhtarı Ercan Arık ise yaptığı konuşmada, “Sayın Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Göletimizin temizlenmesi ve geliştirilmesi için BUSKİ ile gerekli yazışmaları yaptık. Çalışmalar başladı. Bu adım çiftçimizin önünü açacak. Mahallem adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.