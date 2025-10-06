Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda engelli bireylerin ve ailelerinin istek, talep ve ihtiyaçlarına tespit edebilmek amacıyla Sosyal Proje Ekibi oluşturuldu. Sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve aile danışmanlarından oluşan ekip, Kocaali ilçesinde başlattığı hane ziyaretlerinde engelli bireylerin bulunduğu evlere giderek sosyal yardım ve hizmet ihtiyaçlarını tespit ediyor. Ekipler ayrıca ihtiyaç duyulduğunda başvurulabilecek kamu hizmetleri hakkında bilgilendirmeler de yapıyor. Ziyaretler yalnızca engelli bireylerle sınırlı kalmıyor, tüm aile bireyleri sürece dahil ediliyor. Engelli bir kardeşe sahip sağlıklı çocukların yaşamlarının da etkilendiğini vurgulayan uzmanlar, bu çocuklara psiko-sosyal destek sunuyor. Ayrıca aile içi iletişimi ve dayanışmayı güçlendirecek öneriler de paylaşılıyor. Uzun süreli yatağa bağımlı engelli bireylere bakım veren aile bireyleri de unutulmuyor. Bakımın getirdiği duygusal ve psiko-sosyal yükleri hafifletmek için destek sağlanıyor, sosyal hizmetlerden nasıl faydalanılabileceği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Kaynak: İHA