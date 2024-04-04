Yerel seçimlerde yüzde 43,33 oy oranıyla yeniden Belediye Başkanı seçilen Alper Taban, 1 Nisan Pazartesi günü yeni dönem için göreve başladı. Seçimin ardından Belediye Başkan Yardımcıları kim olacak sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyordu. Kamuoyunda ise başkan yardımcılığı konusunda ismi geçen isimler vardı. Seçim çalışmalarında da adı başkan yardımcılığında öne çıkan isimlerden biri AK Parti İnegöl Belediye Meclis üyesi olarak seçilen Hasan Aydın.

Aydın’ın ardından adı en fazla geçenler arasında yer alırken AK Parti İlçe teşkilatında önemli görevlerde yer alan Melih Ateş’in de Başkan Yardımcıları arasında yer alması bekleniyor.

Ayrıca bu dönem 9. sırada yer alarak belediye meclisine giren Av. Derya Uysal Tuncay’ında adı başkan yardımcıları arasında yer alıyor.

Memur kadrosundan şuan Belediye Başkan Yardımcısı görevini yürüten Emin Dündar’ın devam edip etmeyeceği veya yerine başka bir ismin getirip getirilmeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Kaynak: Seher Yaşa