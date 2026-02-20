Havanın sıcak olmasının da etkisiyle çok sayıda vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeleri avluya sererken, omuz omuza kılınan cuma namazında birlik ve beraberlik görüntüleri oluştu. Ramazan ayının manevi atmosferi, ilk cuma namazında camilere yansıdı.



Cuma namazına Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe de katılım sağladı. Vatandaşlar, Ramazan ayının huzurunu ve bereketini hep birlikte yaşadıklarını dile getirdi.



Okunan cuma hutbesinde ise Ramazan ayının camilerle bağı güçlendirmek için önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı. Camilerin yalnızca ibadet mekânı olmadığı; birlik, kardeşlik ve manevi dirilişin merkezi olduğu ifade edildi. Namazı ve camiyi hayatın merkezine almanın dünya ve ahiret saadetine vesile olacağı belirtildi.