Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile D-Smart GO, güçlerini birleştirdi. 100’ü aşkın canlı TV kanalı, Togg’un dijital deneyim platformu Trumore’un uygulama mağazası Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu.

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için iş birliklerine devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre yayın platformu D-Smart GO ile iş birliği yapan Togg; en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, birbirinden heyecanlı spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO’ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru.Store’da kullanıma sundu. Bu sayede T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek. D-Smart GO’yu Trumore uygulaması üzerinden aktif hale getiren Togg kullanıcıları, 12 ay boyunca bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

Hareket halinde sürücü ekranı kapanıyor, yayın yolcu ekranından sürüyor

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.