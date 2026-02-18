Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine; Genel Müdür Yardımcıları Oğuz Özcan, Murat Topalfakıoğlu ve Burak Keskik ile Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir ve Proje Geliştirme ve İş Birlikleri Uzmanı Büşra Şeker katıldı. Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ve Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir tarafından imzalanan protokol kapsamında; teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin ticarileştirilmesi, girişimcilere mentorluk, eğitim ve teknik altyapı desteği sağlanması ile TÜBİTAK 1812 BiGG süreçlerine hazırlık, prototipleme ve yatırımcıya erişim aşamalarında güçlü bir ekosistem oluşturulması hedefleniyor.



İmza töreni sonrası değerlendirmede bulunan Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Burcu Aydemir, "Teknopark İstanbul'un güçlü ekosistem deneyimiyle Balıkesir'den doğacak girişimlerin TÜBİTAK 1812 BiGG sürecine daha donanımlı hazırlanacağına inanıyoruz.

Balıkesir Üniversitesi'nin akademik birikimi ve Balıkesir Teknokent'in sahadaki girişimcilik kapasitesiyle oluşan potansiyelin, bu iş birliği sayesinde daha hızlı olgunlaşarak prototipleme, yatırımcıya erişim ve ölçeklenme aşamalarına taşınmasını hedefliyoruz. Bu protokolün, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren ve girişimcilerimiz için yeni fırsatlar üreten önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



İş birliği protokolü çerçevesinde, her iki kurumun uzman ekipleri tarafından düzenli koordinasyon toplantılarına başlanacak; mentorluk, eğitim, jüri/değerlendirme ve girişim geliştirme süreçlerine ilişkin ortak çalışma takvimi oluşturulacaktır. Bu kapsamda yürütülecek ortak çalışmalarla, girişimlerin BiGG programına hazırlık süreçlerinin sistematik biçimde güçlendirilmesi ve somut çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmekte.