Gemlik'e bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına sonrası deniz taştı. Sahil şeridindeki işletmeler kapılarını açamazken, deniz suyu kumları da beraberinde getirerek iş yerlerinin girişine kadar dayandı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Ormancılar, sahil şeridindeki işletmeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İşletme sahipleri ve çalışanların tedirgin bekleyişi sürerken Ormancılar, "Deniz buraya kadar gelmiş, kumları da getirmiş. Birazdan balıklar da gelir" dedi. Muhtar ile esnaf arasında geçen diyaloglar kameralara yansıdı.

Muhtarın sözleri kısa süre sonra gerçeğe dönüştü. Taşan denizin ardından sahil yoluna vuran balıkları kuşlar avladı.

Dev dalgaların gün boyu etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirten Ormancılar, "Her yıl burada birkaç kez aynı sorunu yaşıyoruz. Yetkililerden talebimiz buraya dalgakıran yapılmasıdır. Dalgakıran ya da benzeri bir önlem alınmadan bu sorun çözülmez. Her geçen yıl su seviyesi daha da artıyor" ifadelerini kullandı.