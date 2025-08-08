Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazan Balıkesir’in İstiklal Madalyası ile onurlandırılması için milletvekilliği sürecinde büyük bir mücadele veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye başkanlığı sürecinde de konunun peşini bırakmıyor. Kuvayımilliye’nin yiğit evlatlarına İstiklal Madalyası’nın “bir vefa borcu” olduğunu söyleyen Akın, tüm milletvekillerini bu süreçte birlikte hareket etmeye davet etti.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi için uzun süredir verdiği mücadeleyi yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya hazırlanıyor. Kendisi de Kuvayımilliye hareketinin kahramanlarından Kuvvacı Ahmet Efe’nin torunu olan Başkan Akın, üç dönem milletvekilliği yaptığı dönemde birçok kez TBMM’ye taşıdığı Balıkesir’in İstiklal Madalyası ile onurlandırılması konusunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nda gündeme getirecek. Belediye meclis üyeleriyle birlikte siyaset üstü bir duruşla konunun takipçisi olan Akın, “Yiğit Balıkesir”e İstiklal Madalyası’nı kazandırmakta kararlı olduğunu vurguladı.

BAŞKAN AKIN İSTİKLAL MADALYASI İÇİN MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

10 yıllık milletvekilliği sürecinde Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi hakkında 12 Nisan 2016 ve 24 Mayıs 2019 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) kanun teklifleri sunan Başkan Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlar başlamaz ilk meclis toplantısında da “İstiklal Madalyası, Balıkesir’in hak ettiği bir onurdur” diyerek kararlılığını vurgulamıştı. Kuvayımilliye’nin başkenti Balıkesir’e bu tarihi onurun verilmesinin artık gecikmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Akın, siyaset üstü bir tavırla kentin tüm bileşenlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

İSTİKLAL MADALYASI’NI ŞEHRİMİZE KAZANDIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı’nda Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesi için tüm meclis üyeleriyle ortak bir çalışma hazırlanması için önemli bir adım atan Başkan Akın, mecliste alınacak kararın ardından madalya için TBMM’ye öneri sunacak.

Konunun siyaset üstü bir tavırla ele alınması gerektiğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Milletvekilliğim döneminde Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imize kazandırmak için mücadele verdiğim ‘İstiklal Madalyası’ için belediye başkanlığım döneminde de yılmadan, vazgeçmeden bu mücadelemi sürdürüyorum. İstiklal Madalyalı, adını gururla göğsümde taşıdığım Kuvvacı Ahmet Efe’nin torunu olarak bu şehre İstiklal Madalyası’nı kazandırmak boynumun borcudur. Başkanlığım sürecinde de Balıkesir’imizin yiğit evlatlarına hak edilen bu tarihi nişaneyi miras bırakmak en büyük arzumdur. Ben tüm milletvekillerimize, siyasi partilerin temsilcilerine ve meclis üyelerimize çağrıda bulunuyorum: Gelin hep birlikte el ele, omuz omuza verelim. Atalarımızın bize bıraktığı bu güzel memleketimizin şanlı tarihine yakışır İstiklal Madalyası’nı Balıkesir’imize kazandıralım. Her bir meclis üyemizin sağlayacağı katkı, şehrimizi hak ettiği yere ulaştırmak için büyük bir adım olacak.” ifadelerini kullandı. Meclis üyelerinin de sunacağı katkı ve ortak kararın ardından İstiklal Madalyası için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulacak öneriyle Balıkesir’in İstiklal Madalyası alması için önemli bir adım atılacak.