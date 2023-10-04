Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırının sorumlularını ve terör örgütü ile iş birlikçilerini etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Son operasyonlarda MİT, saldırının failleri olan Ahlam Albashır Saleh ve Bilal Hassan'ı yönlendiren PYD/YPG iş birlikçisi Halil Menci'yi Suriye'de etkisiz hale getirdi. Ancak, olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

MİT'in yaptığı çalışmalar sonucunda, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından Türkiye'ye yönelik eylemler gerçekleştirmek amacıyla Mayıs 2022'de kurulan 14 kişilik istihbarat yapılanmasında yer alan 'Mazlum Afrin' kod adlı Nabo Kele Hayri'nin Suriye'de bulunduğu tespit edildi. Bu terörist, daha önce Suriye içinde örgütün hakim olduğu bölgelerde istihbarat sorumluluğu üstlenmişti.

MİT'in titiz çalışmaları sonucunda Suriye'nin Haseke bölgesinde olduğu belirlenen terörist, özel bir ekip tarafından dün nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristin, Türk güvenlik birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına yönelik saldırı ve sabotaj eylemleri düzenlediği, Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve 4 sivilin hayatını kaybettiği bombalı saldırının organizatörü olduğu da ortaya çıktı. Ayrıca, teröristin Zeytin Dalı Harekatı sırasında SMO ile girdiği çatışmada gözünden yaralandığı bilgisi elde edildi.

Teröristin, Ahlam Albashır Saleh'in İstiklal Caddesi saldırısının faili olarak bilinen kişiye Suriye'de özel bir eğitim verdiği ve ardından Türkiye'ye gönderilmesini organize ettiği de açığa çıktı.