Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste yığınlarının arasında kalan anne köpek itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay Ahmet Türkel Çevreyolu üzeri Ağaç İşleri Bölümü mevkiinde meydana geldi. Katı atık deposu yanında kereste yığınları arasında kalan anne köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, anne köpeği sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Keresteleri motorlu testere ile keserek köpeği kurtarmak isteyen itfaiye ekipleri, başarılı olamayınca devreye iş makinesi girdi. İş makinesi yardımıyla kaldırılan kereste yığınları sonrasında kurtarılan anne köpek, tedavisi yapılmak üzere İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.

Muhabir: İBRAHİM USLU