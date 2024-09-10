Sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklu amca Salim Güran’dan para karşılığında küçük kızı çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ek olarak 35 soru yöneltildi. Bahtiyar, verdiği cevaplarda cesedin taşındığı çuvalı tek başına dere yatağına koyduğunu ve telefonunu hiç kapatmadığını belirtti. Şüpheli Bahtiyar, gömdüğü cesedin Narin Güran’a ait olduğunu bildiğini açıkladı.

ifadesinde olayın detaylarını anlatan Nevzat Bahtiyar’a 9 Eylül’de saat 00:52’de başlayan ifadede 35 soru yöneltildi ve bu ifadeler gece 03:22’de tamamlandı. Bahtiyar, 21 Ağustos günü saat 15:15’te Narin Güran'ın kaybolmasının ardından saat 15:40'tan 16:30'a kadar bir aracın dere kenarındaki yolda yaklaşık 50 dakika sabit bir şekilde beklediğini açıkladı. Aracın kime ait olduğu araştırıldı ve sahibi gözaltına alındı.

İşte o sorular ve Bahtiyar’ın verdiği cevaplar:

SORU: Salim Güran’ın size teslim ettiği battaniye ne renkti, bu battaniyeye ne oldu?

CEVAP: Tek kişilik bir battaniye olduğunu hatırlıyorum, rengini hatırlamıyorum. Cesedi çuvala koyduktan sonra battaniyeyi alarak 47 plakalı aracının ön koltuğuna koydum.

SORU: Salim Güran’ın kullandığı arabada başka kimler vardı, arka veya ön koltukta birilerini gördünüz mü?

CEVAP: Salim Güran arabadan cesedi kendisi indirdi. Arka camlar siyah olduğu için dikkat etmedim ama ben kimseyi görmedim.

SORU: Cesedi çuvala koyarken cesedin vücudu sıcak mıydı? Cesette bir katılaşma var mıydı?

CEVAP: Vücudunun sıcaklığını hatırlamıyorum, ama çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı cesedin ne durumda olduğunu hatırlıyorum.