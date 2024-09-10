Yemeksepeti, kullanıcılarına ve iş ortaklarına sunduğu hizmetlerdeki yenilikleri ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladı. Basın buluşmasında, markanın yeni sloganı “Keyfin Yerine Gelsin” ile şekillenen marka stratejisi ve başlattığı reklam kampanyası tanıtıldı.

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markalarından Yemeksepeti, kullanıcılarına ve iş ortaklarına sunduğu hizmetlerdeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik hedeflerini İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Toplantıda, şirket yöneticileri Yemeksepeti’nin sektördeki konumunu pekiştiren güncel verileri ve hizmetlerdeki yenilikleri aktarırken, tüketici beklentileriyle ilgili araştırma sonuçlarına da yer verdi. Ipsos, Futurebright, ThinkNeuro gibi araştırma şirketlerinin verileri üzerinden, kullanıcıların markaya dair algıları ve platformun tüketicilerin hayatına nasıl dokunduğu detaylı şekilde paylaşıldı.

Toplantının öne çıkan konularından biri, şirketin yeni sloganı “Keyfin Yerine Gelsin” etrafında şekillenen yenilenen marka stratejisi ile bu kapsamda başlattığı reklam kampanyası oldu. Bu yeni yaklaşım ile şirketin tüketicilere hızlı ve pratik hizmetler sunduğu anlatıldı.

‘‘2024’ün ilk yarısında sipariş sayısı yüzde 25 arttı’’

Gazetecilerle bir araya gelen Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, IPSOS verilerine göre, Türkiye’de yeme-içme sektörünün 2024’ün ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 büyüdüğünü belirtti. Eve teslim siparişlerde ise yüzde 13’lük bir artış yaşandığını vurgulayan Baki, özellikle pandemi sonrası dönemde online yemek siparişi kategorisinde ciddi bir dönüşüm olduğunu söyledi. 2020 yılında eve teslim yemek siparişlerinin yüzde 14,3’ünün online platformlardan gelirken, bu oranın 2024’te yüzde 56,3’e yükseldiğini paylaştı. Ayrıca, bu değişimin Yemeksepeti’nin online platformdaki lider konumunu daha da güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Şirketin, Türkiye’de yeme-içme sektörünün yüzde 4’ünü oluşturduğunu söyleyen Mert Baki, ‘‘Şirket olarak tedarikçi ağımızı 100 binin üzerine çıkarmamız, sadece tüketici tarafında değil, iş ortağı restoran ve esnaf işletmeleriyle de geniş bir ekosistemde faaliyet gösterdiğimizi ortaya koyuyor. 2024’ün ilk yarısında sipariş sayımızı yüzde 25 artırarak sektördeki genel büyümenin üzerine çıktık. Özellikle hızlı ticarete adaptasyon gösteren kullanıcılarımız, sipariş frekanslarını ve işlem hacimlerini üç katına çıkararak platform ekosistemimize büyük katkıda bulunuyor’’ diye konuştu.

‘‘Yemeksepeti, 2023’te 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sundu’’

Ipsos’un Türkiye’yi Anlama Kılavuzu-2024 Raporu’na göre, her 10 kişiden 7’si alım gücünün azaldığını belirtiyor. Bu doğrultuda şirket, sektörde yeni kampanyalar uygulamayı hedefliyor. Şirketten alınan bilgilere göre, 10 yıl önce başlatılan Joker İndirimi, kullanıcı memnuniyetini artırmanın yanı sıra platforma olan bağlılığı da güçlendirdi. 2023 yılında çeşitli kupon ve indirimlerle toplamda 3,2 milyar TL’lik ekonomik değer sunan şirket, bu yıl başlattığı “Sepette TL” kampanyası ile kullanıcılarına seçili restoranlardan anında 100 TL veya 50 TL indirim fırsatları sağlıyor. Ocak ayından bu yana devam eden kampanya şu ana kadar 9 milyondan fazla kez kullanıldı.

Yeni ana sayfa tasarımıyla hızlı ve kolay erişim

Değişen tüketici davranışlarına ve restoran beklentilerine hızla uyum sağlamak amacıyla arayüzünde yeniliğe giden şirket, kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan yeni ana sayfa tasarımını hayata geçiriyor. Şirket bu yenilikle birlikte, kullanıcıların kampanyalara daha hızlı ve kolay erişim sağlamasını, sevdikleri yerel işletmelere ve marketlere tek tıkla ulaşabilmelerini sunmayı amaçlıyor.

Şirket yetkililerinden verilen bilgilere göre; Ekim ayı sonuna kadar tüm Yemeksepeti kullanıcılarının deneyimleyeceği yeniliklerle, restoran listeleme sayfası artık ana sayfa haline getiriliyor. Dikey giriş karoları kaldırılırken, yerine daha kullanışlı dikey kısayollar getiriliyor. Filtreleme ve sıralama seçenekleri, kullanıcıların kolayca erişebileceği şekilde kısayolların hemen altında yer alıyor.

Şirket, hızlı ticarette de çıtayı yükseltti

Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetleriyle, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşılama imkanı sunulduğunu belirten şirket yetkilileri, aynı zamanda yerel esnafa da destek sağladıklarını belirtti. Toplantıda şirketin bugüne kadar 10 binden fazla yerel işletmenin dijital dönüşümüne katkıda bulunduğu ve bu sayede mahalle esnafının daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmasını sağladığı ifade edildi. Toplantıda verilen bilgilere göre; hızlı ticaret, şirketin iş hacminin yüzde 10’unu oluşturuyor. Market hizmeti ile 2024 yılı karlılık hedeflerine ulaşan şirket, depo başına sipariş sayısında yüzde 35, ortalama sepet tutarında ise yüzde 44 büyüme kaydetti.

IPSOS tarafından hazırlanan Yeme İçme Paneli ve Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 49’u kendini yorgun, yüzde 39’u ise bıkkın olarak tanımlıyor.

Basın toplantısında konuşan Yemeksepeti CMO’su Selin Süzer ise markanın yeniden konumlanma yolculuğunda attıkları adımları ve bu süreçteki çalışmaları detaylandırarak, kullanıcı odaklı stratejilerinin nasıl şekillendiğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Amacımız, her siparişle ’günün rövanşı’ hissini vermek”

Selin Süzer, “Keyfin Yerine Gelsin” sloganıyla, yalnızca hızlı ve pratik bir hizmet sunmayı değil, aynı zamanda tüketicilerin zor anlarında onlara küçük kaçışlar yaşatmayı amaçladıklarını söyledi. Selin Süzer, “Günlük hayatın stresi, koşturmacası ve belirsizlikleri hepimizin üzerine büyük bir yük bindiriyor. Biz de şirket olarak, kullanıcılarımıza sadece bir sipariş platformu değil, aynı zamanda nefes alabilecekleri bir rahatlama alanı oluşturmak istiyoruz. Yemeksepeti’ni sadece pratik bir çözüm aracı değil, insanların keyif alacağı, hayatlarına anlam katacak bir deneyim sunan bir marka olarak konumlandırıyoruz. Bizim için önemli olan, kullanıcılarımızın yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak değil, onlara duygusal bir bağ sunarak keyifli bir deneyim yaşatmak. Her siparişle onlara ’günün rövanşı’ hissini vermek ve yüzlerinde küçük bir gülümseme oluşturmak bizim en büyük motivasyonumuz” şeklinde konuştu.