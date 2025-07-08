Uğurdağ açıklamasında " Zamanında ödeyen bir ekonomi ve sanayiciye sahibiz. Bugün itibariyle değerlendirdiğimizde bunu yaşayan firmalarımız var mı var. Genel itibariyle kredi borçlarının, devlettin aldığı kredilerinin taksitlendirme borçlarının, kendi çekiyle yapmış olduğu kadarıyla borçlarını zamanında ödeyen bir ekonomiye ve sanayiciye sahibiz, bunu da buradan belirtmek istiyorum. Zaman zaman sizin de yazmış olduğunuz konkordato meselesinde sayıları sizle paylaşmak istiyorum. 2023 yılında 1, 2024 yılında 5, 2025 yılında 8 firmamız konkordatoya başvurmuş. 15.000 işletmenin olduğu bir şehirde Allah’ a çok şükür bu rakamlar çok yüksek rakamlar değil. Ama bu rakamların algısı dışarıdan çok farklı bir gözle geliyor. Bu yüzden biz hep birlikte başta basın mensupları olmak üzere bizler de hem işverenler hem de çalışanlar, dış ticaretçiler, iç piyasadaki pazarlamacılarımız bu algıyı doğru yönetmeliyiz kanaatindeyim. Allah’a çok şükür İnegöl’de şu an konkordato noktasında Türkiye ortalamasının altındayız. Türkiye’de yanlış bilmiyorsak Ankara oda başkanımız da açıkladı, konkordatoda %90 artış var, İnegöl’ümüz Allah’a çok şükür biraz önce açıkladığımız kadarıyla çok yüksek sayılar değil." dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ