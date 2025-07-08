Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin için Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Çelik, törenin ardından ifadeye çağrılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul kongresine yönelik bir ifade süreci olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Şehit cenazesine katıldıklarını ve aileye başsağlığı dilediklerini söyleyen Çelik, sabah saatlerinde İstanbul'un çeşitli ilçelerinden il delegelerinin ifadeye çağrıldığı yönünde telefonlar aldığını ifade etti. Konuyla ilgili partisinin hukuk komisyonu ve avukatlarla görüştüğünü belirten Çelik, kendisinin de arandığını ve arayan numaraya dönüş yaptığında Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne ifadeye davet edildiğini söyledi. Emniyet yetkilisine uygun görülmesi halinde ifadeyi savcılıkta vermek istediğini aktardığını ifade eden Çelik, karşı tarafın savcıyla görüşerek dönüş yapacağını ilettiğini ve şehit cenazesinde olduğu için henüz geri dönüş yapamadığını belirtti. Birazdan dönüş yapacağını ifade eden Çelik, Çağlayan Adliyesi'ne gittiğini söyledi. Adliye'de Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Büyükçekme Başkan Vekili Ahmet Şahin ve bir avukatın ifade sürecinin sürdüğünü belirtti.

CHP’nin 360 derecelik bir saldırı altında olduğunu söyleyen Özgür Çelik, partisinin kuşatılmaya çalışıldığını ifade etti. Bu sürecin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınma ve tutuklanma ihtimalinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açılan soruşturmalardan bağımsız olmadığını dile getirdi. Şu anda Çağlayan Adliyesi'nde olduğunu belirten Çelik, Adana ve Adıyaman Belediye Başkanları ile Büyükçekme Başkan Vekili'nin ifade sürecini takip ettiklerini, savcıya ifade vermek istediklerini ilettiklerini ve savcının cevabını beklediklerini söyledi.