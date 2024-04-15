İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkcell ve Ericsson iş birliğiyle kurulan 5G Teknoloji Kampüsü, imzalanan protokolle faaliyete başladı. Özel sektör ve akademiyi bir araya getiren Ar-Ge iş birliği kapsamında İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde kurulan sahada, 5G teknolojileri geliştirilecek ve nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Kampüs içinde kullanılan otonom otobüs, Teknoloji Kampüsü’nün odaklanacağı ilk çalışmalar arasında yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin akademik gücünü, Turkcell ile Ericsson’un teknoloji uzmanlığıyla buluşturan “5G Teknoloji Kampüsü”; İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde çalışmalarına başladı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın katıldığı imza töreninin ardından, Turkcell 5G test altyapısı ile desteklenecek otonom otobüste bağlantı hızı ve verimlilik ölçümü yapıldı.

İTÜ, Turkcell ve Ericsson arasındaki Ar-Ge iş birliği; öğrencilere ve akademisyenlere 5G’ye yönelik araştırma-geliştirme projelerinde aktif olarak çalışma fırsatı sunacak. Projenin, telekomünikasyon ekosistemi ve teknoloji endüstrisine nitelikli insan kaynağı yetişmesi adına da önemli bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Turkcell’in fiber altyapısı üzerinde inşa edilen 5G test ağı, Ericsson tarafından sağlanan çekirdek şebeke ve yeni nesil akıllı antenler gibi donanımlar ile Turkcell şebeke yönetim sistemlerine entegre şekilde hizmet verecek.

İmza töreninde konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ olarak, eğitim ve araştırmanın yanı sıra inovasyon ve teknoloji transferinde de öncü rol oynamaktayız. Turkcell ve Ericsson ile gerçekleştirdiğimiz bu Ar-Ge iş birliği, üniversitemizin akademik birikimini sanayi ve teknolojiyle buluşturarak, öğrencilerimiz ve araştırmacılarımız için benzersiz fırsatlar sunuyor. 5G Teknoloji Kampüsü, akademik araştırmaların gerçek dünya uygulamalarına dönüşebileceği bir ortam sağlayarak, bilimin sınırlarını genişletiyor. Burada kurulan 5G test ağı, araştırmacılarımızın bu yeni teknolojileri kullanarak insanların yaşamlarını nasıl iyileştirebileceğini keşfetmeleri için bir test ortamı görevi görecek. Ayrıca öğrencilerimizin 5G çalışmalarına katılmaları ve yenilikçi bilgi ve iletişim teknolojileri çözümlerinin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaları için ideal bir fırsat sunacak. Bu sayede, teknoloji alanında güçlü yetenek havuzuna da katkılar sağlamış olacağız” dedi.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise imzalanan anlaşma kapsamında şunları söyledi: “Turkcell olarak, ülkemizi global teknoloji haritasında daha rekabetçi bir konuma taşıyacak her türlü yenilikçi yaklaşımı destekliyoruz. Yeni nesil 5G teknolojisi; yakın gelecekte eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye tüm endüstrilerde dönüştürücü bir etki oluşturacak. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ericsson ile olan bu iş birliğiyle başlattığımız 5G Teknoloji Kampüsü projesi ile hem akademisyenleri ve genç zihinleri iş dünyasıyla bir araya getiriyor, hem de çeşitli kullanım senaryolarını ve son teknolojilerin pratik uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Bireyler ve kurumlar için yeni nesil mobil ağları, ilk ve öncü olarak sunma konusundaki çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki yıllarda da benzer Ar-Ge projeleriyle birçok yeniliğe imza atacak ve yerli teknoloji ekosistemini genişletmeye devam edeceğiz. Oluşan bu birikimlerle ülkemizin 5G teknolojisine geçişinde de liderliğimizi ve rehberliğimizi sürdüreceğiz.”

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ise “Ericsson olarak, ülkenin önde gelen akademik kurumları ve iletişim altyapısı sağlayıcılarıyla iş birliği içinde Türkiye’deki yerel Ar-Ge ekosisteminin gelişimini sürdürmeye kararlıyız. 5G Teknoloji Kampüsü’nün İstanbul Teknik Üniversite yerleşkesinde başlatılması, gelişmekte olan teknolojileri kullanarak daha bağlantılı bir dijital gelecek inşa etmek için ortak çabalarımızın bir adımı. Ericsson ve Turkcell, Türkiye’de 2G mobil iletişimin tanıtımından bu yana verimli bir ortaklık yürütüyor. İki şirket, ülkenin ve bölgenin yaşam kalitesini artırmak, işletmeleri güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek adına, son teknoloji mobil telekomünikasyon ağları kurmak için yakın iş birliği içindedir. Bunun güzel adımlarından birini de İTÜ’deki 5G Teknoloji Kampüsü’nde attığımız için çok mutluyuz” yorumunda bulundu.