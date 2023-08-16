70 yıllık altyapı yenileme sorunu çözülen İvrindi’de üstyapı çalışmaları tüm hızı ile sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İvrindi Belediyesi işbirliği ile ilçede yürütülen üstyapı çalışmaları takdir topluyor. Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere şehir merkezinde trafiğin yoğun olarak görüldüğü güzergahlarda sıcak asfalt çalışması yürüterek ilçeye yakışır bir üstyapı hazırlanmasına büyük katkı sağlıyor.

İvrindi Belediyesi’nce çalışmaların yürütüldüğü kilitli parke taşı ve antik taş döşeme işçiliği ile de ilçenin çehresi değişiyor.

Konforlu ulaşım temel amacımız

Yıllardır beklenen altyapı değişikliği sorununun nihayete ermesi ile üstyapı çalışmalarının hızlandığına değinen Başkan Cengiz “ İlçemizin çehresini değiştirecek çalışmalara imza atıyoruz. 2022 yılı Kasım ayında çalışmaların startını verdiğimiz kilitli parke taşı döşeme işçiliğinde hava muhalefetleri sebebiyle verdiğimiz aranın haricinde bir duraklama yaşamadık. Bedrettin Mahallesi’nden start verdiğimiz kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımızı Sağlık Ocağı bölgesi, Fatih Caddesi üst kısımlarında tamamladık. İlçe merkezinden çevreye doğruy hareketle halkın yoğun kullandığı güzergahlarda çalışmalarımızı tamamladık. An itibari ile 7 Eylül mahallemizde de kilitli parke taşı döşeme çalışmaları anlamında hummalı çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 10 gün sonra Sakarya Mahallemize yakışır üstyapı için kilitli parke taşı döşeme işçiliği için start vereceğiz. “

Merkeze çıkan sokaklar antik taş ile süslendi

Kilitli Parke taşının yanı sıra merkeze çıkan sokaklarda da değişime imza attıklarını ifade eden Başkan Yusuf Cengiz “ Şehrimiz için gecemiz gündüzümüz yok, durmadan çalışıyoruz. Her köşesi cennet olan İvrindi’mizi gelecek kuşaklara yakışır bir şekilde bırakma gayretindeyiz. İlçe merkezimize çıkan özellikle esnaf yoğunluğunun ve insan sirkülasyonunun fazla olduğu ara sokaklarda antik taş döşeme işçiliği yürüterek sanatla bir görünüm kazandırıyoruz. Her sokağımızda “nasıl yapsak güzel olur?” sorusunun cevabını sahada vermeye gayret ediyoruz. Özellikle Atatürk Meydanı ve çevre sokaklarında antik taş döşeme işçiliği sonucu güzel görüntüler ortaya koyduk. Halkımızdan da güzel sözler duyuyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda halkımızın memnuniyeti bizlere ekstra motivasyon sağlıyor.”

Sıcak asfalt ile konforlu ulaşım ağı genişliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince İçme suyu, kanalizasyon, yağmur tahliye hattı, doğalgaz ve fiber internet gibi altyapı çalışmalarının tamamlandığı ilçe merkezinde konforlu ulaşım imkanı sağlamak amacı ile sıcak asfalt çalışması yürütülüyor.

Konuşmasında son bir yılda ilçe merkezinde çok önemli hizmetlere imza atıldığını söyleyen Cengiz “ ilçemiz kabuğunu kırma, dışa açılma ve adından söz ettirme anlamında son yıllarda önemli yol kat etmiş durumda. Bu hizmetleri yaparken Büyükşehir Belediyemizin desteklerini fazlasıyla hissediyoruz. Özellikle ilçe merkezinde yürütülen sıcak asfalta çalışması ile ilçemiz hizmet ve proje ilçesi olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

İlçemiz giriş kavşağından hareketle ilçe merkezimize uzanan güzergah, ilçemiz Atatürk Meydanından Şafak meydanına uzanan güzergah, Coşkun Caddesi, Fatih Caddesi, Ömer Halis Demir Caddesi, İlçemiz kapalı pazar yerine uzanan sanayi yolu, Çerkez Camiine uzanan Gazi Evrenos İlkokulu önü Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce sıcak asfalta kavuştu.

Bu konuda desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz başta olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanımız Gökhan Mit ve emek veren tüm arkadaşlarımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Yol medeniyettir anlayışı ile ilçemize yakışır bir üst yapı için koordineli bir şekilde çalışmalarımıza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.