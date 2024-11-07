İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, ilçe merkezi ve kırsaldaki altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Başkan Lapanta, yapılan çalışmaların plan ve program dahilinde ilerlediğini ve hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki ihtiyaçlara yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Başkan Lapanta, ilçedeki hizmetlerin her alanda etkin bir şekilde gerçekleştirildiğini ve İvrindi halkının daha rahat bir yaşam sürmesi için belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığını ifade etti. Yapılan projeler hakkında şu açıklamalarda bulundu:

İlçe Merkezi ve Mahallelerde Parke Taşı Döşeme Çalışmaları

İlçe merkezinde ve kırsaldaki mahallelerde parke taş döşeme çalışmaları hızla devam ediyor. Susuzyayla ve Demirciler mahallelerinde parke taş döşeme ve yol onarım çalışmalarına başlanırken, vatandaşların ulaşımda herhangi bir zorluk yaşamamaları adına yollar yenileniyor ve eskiyen alanlarda bakım-onarım işlemleri yapılıyor. Bu çalışmalar, mahallelerdeki altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kırsal Mahallelerde Arazi Yolu Düzenleme Çalışmaları

Küçükyenice ve Kurtuluş mahallelerinde, arazi yollarının açılması ve düzenlenmesi adına önemli adımlar atılıyor. Başkan Lapanta, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların tarımsal faaliyetlerinde ve günlük yaşamlarında daha rahat hareket edebilmesi için bu yolların iyileştirildiğini söyledi. "Yol sorunu, kırsal kesimdeki vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkileyen bir konu. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için çalışıyoruz," dedi.

Dere Yataklarında Bakım ve Onarım Çalışmaları

Hacıahmetler Mahallesi’nde ise dere yatağı bakımı ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Mahalledeki su taşkınlarının önüne geçmek amacıyla dere kenarlarında yapılan temizlik ve düzenleme çalışmaları, bölgedeki ihtimali sel risklerini en aza indirmeyi hedefliyor. Ayrıca, mahallede dere kenarlarına duvar yapımı da devam ediyor.

Yağmur Gideri ve Mazgal Çalışmaları

Akçal Mahallesi’nde yağmur giderleri ve mazgal çalışmaları yapılırken, su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla altyapı sistemine önemli yenilikler ekleniyor. Yağışlı günlerde oluşabilecek su taşkınlarının önlenmesi adına yapılan bu çalışmalar, Akçal Mahallesi sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Zabıta Ekiplerinin Denetimleri

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri de devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle iş yeri ruhsatları, temizlik, trafik düzenlemeleri ve halk sağlığı gibi konularda denetimler yaparak, ilçenin düzenini sağlıyor.

Balmek Hizmet Binası Boyama Çalışması

Balmek Hizmet Binası’nda boya ve bakım çalışmaları başlatıldı. İlçe sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla belediye hizmet binalarının iç ve dış mekanlarında iyileştirmeler yapılıyor. Başkan Lapanta, bu tür bakım ve yenileme çalışmalarının, kamu hizmetinin kalitesini arttırmaya yönelik önemli adımlar olduğunu vurguladı.

Başkan Lapanta: “Çalışmalarımız Planlı ve Düzenli Şekilde Devam Ediyor”

Başkan Lapanta, İvrindi Belediyesi olarak tüm çalışmaların bir plan ve program dahilinde yürütüldüğünü belirterek, "İlçemizdeki her köşe, her mahalle bizim için kıymetli. Bu nedenle tüm alanlarda eşit ve düzenli çalışmalar yapıyoruz. Hem ilçe merkezimizdeki hem de kırsal mahallelerimizdeki hizmetlerimizi en kısa sürede tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.