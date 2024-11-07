Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri ile Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri öğrencilere yönelik trafik semineri gerçekleştirdi.

Karacabey’in Yenikaraağaç İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine yönelik Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri ile Karacabey Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli tarafından; temel trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, servis araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, okul geçidi kullanımı, alt geçit ve üst geçit kullanım kuralları konularında trafik dedektifleri eğitim semineri verildi. İcra edilen seminere 110 öğrenci ve 10 öğretmen katılım sağladı.

Semineri dikkatle dinleyen öğrenciler merak ettikleri ve öğrenmek istedikleri konular hakkında bilgiler alarak sorular sordu. Öğrencilere trafik kurallarının eğlenceli bir şekilde anlatıldığı boyama kitabı hediye edilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.