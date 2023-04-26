İyi Parti İnegöl İlçe Başkanlığı seçim çalışmalarına gövde gösteriyle başlıyor.

İYİ PARTİ TAM KADRO SAHAYA İNİYOR

İyi Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan ve Sevin Atabay ile Bursa 2. Bölge 10 milletvekili adayının katılacağı programda, İnegöl’den 1000 üyeyle çalmadık kapı bırakmayacaklar. Programa ayrıca 2. Bölgede yer alan 11 ilçe başkanı da katılım sağlayacak. İnegöl merkezin yanı sıra heyet, köyleri de ziyaret edecek.

SIKILMADIK EL, ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ

Konu hakkında bir açıklama yapan İyi Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman, “İyi Parti İnegöl ilçe teşkilatı olarak muhteşem bir startla sahada görev alacağız. Yarın Genel Başkan Yardımcılarımız, Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kamil Erozan ve Sevinç Atalay ile birlikte bölgemizdeki, 10 milletvekili adayımız, 2. Bölgedeki 11 ilçe başkanımız ve ekipleri ile takriben 1000 üyemizle birlikte İnegöl’de başta caddeler, pazaryeri dahil olmak üzere sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak adına bir gayret sarf edeceğiz. İyi Partimizi anlatarak, milletvekillerimizi tanıtarak bir organizasyon içerisinde olacağız. Bunun dışında da Bursaspor Komitesi’nde bulunan Bursaspor’un eski efsane futbolcularından başta Ali Nail Durmuş, Ahmet Suphi, Adnan Örnek, Sedat Biriki gibi Türk futboluna damga vurmuş futbolcularla saat 15.00 itibari ile İnegölspor’un idmanını izleyip, yönetim kuruluyla istişarelerde bulunacağız. Akabinde de saat 20.00 itibari ile başta Kafkasspor, Orhaniyespor ve Karadeniz Güvenspor’u ziyaret edeceğiz. Bu arada sahadaki programlarımıza da saat 14.45 itibariyle ara vererek, bütün ekiplerimizle birlikte Millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı yardımcısı olacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da mitingine de iştirak ederek, aynı havayı solumuş olacağız” dedi.

MURAT ERDOĞAN