Türkiye genelinde oylarını arttırmak için partinin etkin isimlerini aday gösteren İYİ Parti, Bursa’da Selçuk Türkoğlu hamlesini yapmıştı. Bursa Milletvekili seçilmesinin ardından İYİ Parti’de etkili bir siyaset ortaya koyan Türkoğlu, mecliste yaptığı konuşmalarla da en renkli siyasetçiler arasında yer aldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Türkoğlu, yoğun temposu nedeniyle fenalaşarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi tamamlanan Türkoğlu AS TV’de Sevda Kurul’un hazırlayıp sunduğu Satırbaşı programında yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

“Seçimin gündemini ne belirleyecek?” sorusuna yanıt veren Türkoğlu, “Yerel seçimlerde değişmeyecek gündem, en birinci ve en öncelikli olarak kentleşme sorunu ve 1. Madde maddenin alt başlığı olarak Bursa özelinde söylersek ağır trafik sorunu. Artık yaşam kalitemizi yerle bir ediyor. Bir yerden bir yere ulaşamıyorsunuz. Allah’ın size vermiş olduğu bir gün yani 24 saatin neredeyse 2 saatini 3 saatini yollarda heder ediyorsunuz. Kendinize çoluğunuza çocuğunuza zaman ayıramıyorsunuz. İşinize saatli varamıyorsunuz, bir yerden bir yere ulaşamıyorsunuz. Niye? Plansızlık. Plan yok” diye konuştu.

Bursa’nın en büyük ve en devasa probleminin şehrin anayasasının olmaması olduğunu savunan Türkoğlu, “1/100.000’lik bana göre 2050 yılını da kapsaması gereken, içerisine mutlaka Gemlik, Kestel, Gürsu ve Mudanya’yı da alacak çevre düzen planı yok. Yani Bursa’nın anayasası yok. Anayasa olmayınca ne oluyor, diğer bir hiçbir yasaların hiçbir hükmü olmuyor” diye konuştu.