Herkes Duysun TV ve İGF TV ortak yayında İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı Selçuk Türkoğlu, yaklaşan seçim gündemi ve saha çalışmalarını "Odak Noktası" programında değerlendiriyor.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa İl eski başkanı ve Bursa 1. Bölge 1. sıra adayı Yükel Selçuk Türkoğlu, İGF TV ve Herkes Duysun TV'nin ortak yayınında Odak Noktası programına konuk oldu.

Türkoğlu, moderatörlüğünü Merve Özdemir Çevik'in yaptığı programda İGF Genel Başkanı ve Herkes Duysun Genel Yayın Yönetmeni Mesut Demir'in sorularını yanıtlıyor.

https://youtu.be/bUGnCbfC2vY