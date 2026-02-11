Süpürtü ve Hasanpaşa Mahallelerinde yoğun bir ilgiyle karşılanan parti yöneticileri, çiftçilerin dile getirdikleri sorunları tek tek not etti.

İlçe Başkanı Recep Bayrak yönetiminde ki İYİ Parti heyetinin ilk durağı Süpürtü Mahallesi oldu. Burada Muhtar Ferruh Koyuncu ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan İYİ Partiler, günün anısına partinin kurumsal olarak yaptırdığı hediyeleri takdim ettiler.



Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette bölge halkının yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. Çiftçiler, yaptıkları üretimlerden kar edemez duruma geldiklerini, bu nedenle her yıl üretimlerin gerilemeye başladıklarını söyledi.

Gerek mazot gerekse de gübre ve işçilik maliyetlerinin çiftçilerin belini büktüğünü anlatan çiftçiler, “İşin zorluğunu, yükünü biz çekiyoruz. 1 yıl boyunca ekip biçtiğimiz ürünlerimizi maliyetine bile satamaz hale geldik. Bizim 3 kuruşa verdiğimiz ürünler Pazar ve manavlarda büyük karlarla satılıyor. Bu düzenin son bulması lazım” şeklinde konuştular.

İYİ Parti’nin sonraki durağı ise Hasanpaşa Mahallesi oldu. Burada Muhtar Hasan Karadeniz ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan İYİ Partililer, hediyelerini takdim ettikten sonra sorunları dinleme başladı.



Benzer şikayetler burada da yapıldı. Beyaz Kelem üretimiyle dikkat çeken Hasanpaşa’da ekimlerin bitme noktasına geldiği vurgulandı. Ziyarette ayrıca, çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerinde borçları olması nedeniyle kamu bankalarının kredi vermemesini eleştirdi.

Her iki ziyarette tüm sıkıntıları tek tek not eden İYİ Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, daha sonra ise çiftçilere yönelik meclis gündeminde dile getirdikleri konuları anlattı.

Başkan Bayrak, “ Genel Başkan Yardımcımız ve Bursa Milletvekilimiz Sn. Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş sık sık meclis gündeminde çiftçilerimizin yaşadıkları sorunları dile getiriyor. Bizler sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Tarımsız bir ülke yok olmaya mahkumdur. Biz önce şehir merkezinde vatandaşlarımızı dinledik. Şimdi tek tek kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Her hafta 2-3 kırsal mahallemizi ziyaret edip bir dosya hazırlayacağız. Sizin en büyük savunucunuz biz olacağız.” şeklinde konuştu.