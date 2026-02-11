Sabah saatleri itibarıyla gram altın 7.259,62 liradan alınırken 7.385,44 liradan satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 6.638,45 lira, satış fiyatı ise 6.962,31 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 3.996,43 liradan alınırken 5.277,37 liradan satışa sunuluyor.

Çeyrek altın 11.894,00 liradan alınırken 12.022,00 liradan satılıyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 11.858,00 lira, satış fiyatı ise 11.985,00 lira seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın 23.789,00 liradan alınırken 24.044,00 liradan satışa sunuluyor. Tam altın ise 47.432,00 liradan alınırken 47.904,00 liradan satılıyor.