Uzun süredir oyuncak sektöründe faaliyet gösteren bir şirket, rakip firmanın kendisine ait patentli oyuncaklara ilişkin görselleri, elindeki ürünlerin satışını artırmak amacıyla sosyal medya hesabında izinsiz şekilde kullandığını iddia ederek Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde tazminat davası açtı.

Davalı taraf ise söz konusu ürünlerin birebir kopya olmadığını, tasarımlar arasında belirgin farklılıklar bulunduğunu savunarak davanın reddini talep etti. Yargılamanın ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesine taşındı. Daire, tasarım hakkının ihlal edildiğine hükmederken, itibar tazminatı için gerekli koşulların oluşmadığı gerekçesiyle bu talebi kaldırdı. Mahkeme, her bir dava yönünden 7 bin 500 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise davalı firmanın Facebook hesabı üzerinden oyuncak görsellerini paylaştığını ve satışa sunduğunu, üstelik davalının iş yerinde yapılan incelemelerde bu oyuncaklara rastlanmadığına dikkat çekti. Daire, görsellerin sosyal medya üzerinden tanıtım ve satış amacıyla kullanılmasını ‘tasarım hakkına tecavüz’ saydı. Ancak ürünlerin fiilen satışta olmaması nedeniyle haksız rekabet oluşmadığına karar verdi. Yargıtay, yalnızca tasarım hakkına tecavüz yönünden değerlendirme yaparak, her dava için 15’er bin TL olmak üzere toplam 45 bin TL tazminata hükmetti.