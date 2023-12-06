İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili olan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden ayrıldığını açıkladı. Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun olmaktan uzaklaştığı gerekçesiyle istifa ettiğini belirtti.

“İNEGÖL’E HİZMETLERİMİZLE DEĞER KATTIK “ DEDİ, ALPER TABAN YAPTIKLARINI TEK TEK ANLATTI “İNEGÖL’E HİZMETLERİMİZLE DEĞER KATTIK “ DEDİ, ALPER TABAN YAPTIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Yanıkömeroğlu'nun paylaşımında, 

"Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma  devam edeceğim." dedi. 

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