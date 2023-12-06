İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili olan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden ayrıldığını açıkladı. Yanıkömeroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, partinin kuruluş amacına ve ilkelerine uygun olmaktan uzaklaştığı gerekçesiyle istifa ettiğini belirtti.

Yanıkömeroğlu'nun paylaşımında,

"Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim." dedi.