İYİ Parti Kocaeli Teşkilatı, Aşure Günü etkinliğinde birlik ve beraberlik mesajı verdiKOCAELİ (İGFA) - İYİ Parti Kocaeli teşkilatı, Körfez Yarımcalılar Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Aşure Günü'ne katıldı.

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının gelmesiyle birlikte memleketin dört bir yanında aşureler Kocaeli'de de dağıtılmaya devam ediyor.

Körfez Yarımcalılar Derneği tarafından düzenlenen Aşure Günü etkinliğine İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İl Başkanı Nusret Acur, Körfez İlçe Başkanı Mehmet Candemir, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte katıldı.

Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan Aşure Günü etkinliğinde İYİ Partililer birlik ve beraberlik mesajı verdi. Etkinlik sonunda Körfez Yarımcalılar Dernek Başkanı Atakan Yavuz ve dernek üyelerine teşekkür ettiler.