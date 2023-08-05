Bir dizi görüşme ve temaslar için Kocaeli’ne gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi görüşme ve ziyaret için Kocaeli’ye geldi. İlk olarak Kocaeli Valiliğini giden Bakan Işıkhan, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Gökmen Mengüç, daire başkanları tarafından karşılandı.

Ziyarette Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Radiye Sezer Katırcıoğlu ve Sami Çakır, AK Parti MKYK üyesi Davut Şiviloğlu ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus hazır bulundu. Başkan Büyükakın, Bakan Işıkhan’a Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden birisi olan dip çamuru ve diğer birçok önemli proje hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan da, Başkan Büyükakın’a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Büyükakın, Bakan Işıkhan’a günün anısı adına içerisinde Kocaeli’nin sembollerinin bulunduğu tablo hediye etti.