İyi Parti Bursa Milletvekili adayı Hasan Toktaş ve İlçe teşkilatı seçim çalışmaları kapsamında MODEF Fuarını, akabinde 13 kırsal mahalleyi ziyaret etti.

İyi Parti Milletvekili adayı Hasan Toktaş ve İYİ Parti İlçe teşkilatı ilk olarak 48. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'na katılım sağlayan esnafları ziyaret etti. Mobilya sezonunun tüm esnafa bol ve bereketli bir sezon olması temennisinde bulunan Toktaş, İnegöl'ün fuar alanı eksiklikleri hususunda notlar aldı.

Akabinde İyi Parti Başkan vekili, Meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile Olukman, Bayramşah, Yiğitler, Sülüklügöl, Karahasanlar, Tekke, Cemiyet, Hasanpaşa, Bilal, Kulaca, Aşağıbalık, Gündüzlü ve Hilmiye Mahallelerini ziyaret ettiler.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Ziyaretlerimizde hemşerilerimizin derdini dinledik, istişare yaptık. Köylü milletin efendisidir. Kölelik devrini sonlandıracak bir iktidar anlayışıyla geliyoruz. Bizleri samimiyetle karşılayan, gönüllerini açan tüm hemşerilerimize sonsuz teşekkür ederiz..."ifadeleri kullanıldı.