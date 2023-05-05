HATADAN DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ!

İnegöl Spor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Ligin ilk devresi sahamızda ağırladığımız Ankaraspor maçında attığımız golü ofsayt olmamasına rağmen iptal eden ve ceza sahası içerisinde rakip oyuncu tarafından gole giderken düşürülen oyuncumuz Niyazi Batuhan Salman’ın pozisyonuna penaltı vermeyerek maçı katleden hakem Ali Yılmaz, Pazar günü sahamızda ağırlayacağımız Esenler Erokspor maçına düdük çalacağını öğrenmiş bulunmaktayız."

İnegölspor camiası olarak hakem Ali Yılmaz’ı ilçemizde istemediğimizi üstüne basa basa belirterek, verilen bu karardan dönülmesini ve yeni bir hakemin atanmasını bekliyoruz…