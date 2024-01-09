Antalya'da geçen sene yapılan 2'nci olağan il kongresinde oyların çoğunluğunu kazanan Vahdet Afşin Karacan ve yönetim kurulunda yer alan Ali Deniz, Şükriye Yıldırımlar, Süleyman Arslan, Mehmet Günay, Fatma Yaşar Arslan, Mustafa Eser, bugün yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.



Ali Deniz, istifa edenler adına açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "İktidara alternatif olmak için kurduğumuz ancak gelinen noktada Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin kişilere kanalize olmuş yapısıyla İYİ Parti'nin özellikle Antalya'da iktidara talip olmadığını üzülerek görmekteyiz. 2017 yılında gerçekleştirilen referandum sonrasında güçler ayrılığı ilkesine dayalı parlamenter sistemi yeniden ülke yönetiminde hakim kılmak için kuruluşundan bugüne büyük emek ve umutlarla Atatürk ve Cumhuriyet değerleri doğrultusunda çetin mücadeleler verdiğimiz İYİ Parti'deki görevlerimizden, Antalya İl Başkanı Karacan'ın yönetememe krizi sonrasında ortak iradelerimiz sonucunda almış olduğumuz karara istinaden yol arkadaşımızla birlikte İYİ Parti Antalya İl Yönetim Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz"