Olimpik Düğün Salonunda düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu programda partiye yeni katılan üyelere de Parti rozeti takıldı.

Programa İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Karacabey Belediye Başkanı Fatik Karabatı, İyi Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, İlçe Başkanı Recep Bayrak ile çok sayıda Parti üyesi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İyi Parti İlçe Başkanı Recep Bayrak, "Ülkemizin daha iyi yönetilmesi için yola çıkarak kurduğumuz iyi partimizin 7.Yılı kutlu olsun. Bu uğurda gecesini gündüzüne katarak çaba gösteren tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Kıymetli gönüldaşlar maalesef ülkemiz gibi İnegöl'ümüz de iyi yönetilmiyor. Ve bunlara hala daha da yeniliri eklenerek devam edilmektedir.

Bununda çözümü var İnegöl'ümüzü iyi belediyecilik anlayışıyla kavuşturmak ve çok çalışmaktır" dedi.

Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, "Başladığımız günden bu güne hep mücadele ile geçen İyi Parti ailesinin güzel mücadelesinin örneği bu salonda. Sürekli yapılan operasyonlara algılara rağmen durumun hiç de öyle olmadığını gösteren bu güzel topluluğa ve bu değerli organizasyonu yapan İnegöl ilçe teşkilatına teşekkür ederim. Kıymetli dostlar bir söz vardır mücadelenin öneminden zorluğundan bahsederken "7 düvele karşı" deriz. Kim dost kim düşman olduğunu bilmediğimiz bir dönemde, manevi duygularımızın rencide edildiği, Türkiye'de Türk olmanın zorlaştıgı, kadına sahip çıkamadığımız bir dönemdeyiz. Emeklilerinin yasatamayan, bebeklerini yaşatamayan gençliğini heba eden , okullarına temizlik personeli, hastanelerine doktor bulamayan bir iktidar karşısında kayıkçı kavgasıyla değirmene su taşıyan bir menfaat var.

Türk parasının en değersiz, Türk pasaportunun en itibarsız olduğu bir dönemde kimlikleri, meslekleri belli olmayan savaş kaçkınlarının ülke sınırlarımızı ellerini kollarını sağlayarak gezerken pasaport için aylarca sıra beklerken tek geçtiği sinir açlık sınırlıdır sayın vatandaşlar" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "7 yıl oldu 25 Ekim 2017 tabi bunun öncesi de var bir hak arayışı var. Biz ülkemizin içindeki sıkıntıları çok iyi biliyoruz. İşte o yüzden bizler yıllar önce bu kutlu yürüyüşe çıktık. Bunu iyi partimizi sadece siyasi bir hareket olarak lütfen algılamayın. İyi Parti bir millet hareketi ,İyi Parti inançlıların hareketi, ve İyi Parti Türk milletinin çok önemli bir hareketi. Değerli dostlarım gittiğimiz her yerde her görevde hak mücadelesi için konuştuk.

Niye? Hakkın rızasını kazanmak için en başta elbette. Şimdi sizlere bir ilçemizde belediye başkanı yapmanın haklı gururunu yaşıyorum. Şimdi bizler İyi partimizin Bursa da ki sözü olmaya çalışıyoruz. Sizlerin sesi Sizlerin nefesi olarak partimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Ve yaptığımız çalışmalarla sadece Bursa'da değil Turkiye'de örnek çalışmalara imza atacağız" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, "Bu akşam kuruluş aşamasında büyük zorlukla kurulan İyi Partimize kurulamaz denildi ama kuruldu. Teşkilatlanamaz denildi ama teşkilatlandık.

Seçimlerde %1 bile alamaz dediler %10 aldık. Olmaz dedikleri her yerde Belediye alarak İyi Partinin hizmetkarları olarak görev aldık. Ne oldu ondan sonra ya öyle çalışkanlar ki öyle güzel işler yapıyorlar ki gerçekten biz bu zamana kadar yanlış yerlerde oyalanmışız. Şimdi yaptığımız hizmetler her gün vatandaşın nezdinde ve yerinde olduğunu görmekteler ve göstermeye devam edeceğiz. Bizler İyi Parti ailesi olarak şunu asla unutmayalım. Olmayacak diye birşey yok biz çok çalışacağız ve hak ettiğimiz iktidara kavuşacağız" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Toktaş, "Ben öncelikle ve özellikle muhterem genel başkanım Musavat Dervişoğlu'nun her birinize ayrı ayrı selamlarını getirdim. Ayrıca benim çok kıymetli kardeşim TBMM'nin atom karıncası sayın Selçuk Türkoğlu'nun çok selamları var. Şuan aramızda değil Van'da yarın Diyarbakır'da orada DEM Partili belediyelerin işten çıkardığı ekmeğiyle oynadığı işçilerin vatandaşlarımızın Şuan yanında destek olamak üzere Şuan orada.

Değerli gönüldaşlarım:

İlçe başkanımız sayın Recep Bayrak'a heyetime bu toplantıyı organize eden bütün gönüldaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Lakin ilçe başkanımızı da eleştirmek istiyorum Turan abi böyle küçük salona bizi niye aldın başkan bakar mısın herkes ayakta sığmıyoruz. Burada İyi Parti bitti bitecek diyenlere seslenmek istiyorum " bu insanlar olduğu müddetçe, bu yürekli insanlar olduğu müddetçe memleketin hali böyle olduğu müddetçe mutlaka iyiler kazanacak. Mutlaka İyiler iktidar olacak ve bunu sizler başaracaksınız". Değerli gönüldaşlarım biz Bursa milletvekilleri olarak , tüm milletvekilleri olarak özellikle şahsım adına ifade etmek istiyorum. Biz bulunduğumuz makamlarda sizler sayesinde oturuyoruz.

Sizlerin emekleri üzerine oturuyoruz. O yüzden bulunduğumuz makamlardan edindiğimiz tüm imkanlar sizlerin emrindedir. Gece gündüz başınıza bir iş geldiğinde arayacağız ilk insan Hasap Toktaş olsun.

İlk arayacağız insan Selçuk Türkoğlu olsun. İlk arayacağınız insan Turan Çömez olsun. Biz iyi Parti olarak Türkiye'nin tüm meselelerine soguk kalınlıkla tam da laik olduğu şekliyle üzerinde durarak size ve memleketimize hizmet etmeye çalışmaktayız.

Evet genel seçimlerden çıktığımızda partimiz gerçekten zor günler yaşadı.

Genel başkanımızın dirayetli duruşuyla milletimizin sahip çıkmasıyla bugün iyi Parti Türkiye genelinde bütün sorunlarını aşmış ve teşkilatlarını tamamlamış ve üye sayımız artışa geçmiş durumdadır degerli gönüldaşlarım. İyi partiye ömür biçenler pişman olacaklar. Ben özellikle bir konuya değinmek istiyorum.

Daha doğrusu bir şaşkınlığımı bir üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. 26 Nisan 2013'te Bursa'da bir toplantıda Selçuk Çelik adında bir kardeşimiz ayağındaki protez bacağını çıkarıp akil adamların kafasına atmıştı hatırlarsınız. Şimdi bunu neden söylüyorum Türkiye'de bir açılım süreci yaptılar. Birinci açılım süreci Şimdi ikinci açılım sürecini yapmanın girişimindeler.

Birinci açılım sürecinde ne dediler hatırlayın "Analar Ağlamasın " dediler.

Terör bitsin dediler, şehit gelmesin dediler. Bu memlekette terörün bitmesini anaların anlamamasını şehit cenazesinin gelmemesini en çok biz isteriz. Fakat Terör örgütü ile yapılan pazarlıklar bu milletin kanına dokundu. Bu milleti ikna etmek için o zaman akil adamlar diye bütün yurt adına gruplar halinde çeşitli insanları gönderdiler. İşte o Selçuk Çelik güney doğuda mayına verdiği bacağı ve protez bacağı onları protesto etmek için o akil adamların başına atmıştı. Ankara'da mecliste Selçuk Çelik açılmıştı teşekkür edilmişti. Şimdi aynı kürsüde aynı mecliste bebek katilinin TBMM'ne gelip konuşabilecegi söyleniyor degerli gönüldaşlarım.

İkinci açılım süreci başlatılıyor ama burada üzülerek ifade ediyorum , şaşkınlıkla ifade ediyorum ki o gün ikna olmayan milleti ikna etmek üzere görevlendirilen akil adamlar yerine maalesef bugün salon toplantılarında akil adamlar yerine" Milliyetçe Hareket Partili milletvekilleri milleti ikna etmeye çalışmaktadırlar" Buna şaşırıyor buna üzülüyorum.

Türkiye Cumhuriyet'i devleti birilerine karşı yada teröre karşı mağlup devlet değildir.

Mağlup devlet psikolojisiyle Dem partili TBMM'ne davet edilemez. Bırakın meclise gelmeyi bebek katili imralıda can verecektir. Meclise giremez değil imralıdan çıkamaz.

Değerli gönüldaşlarım esas sözün sahibi burada sağolsun ilçe başkanımız da davetini kırmayarak çok yoğun çalışmaların rağmen

Ne kadar yoğun olduğunu hepiniz biliyorsunuz

TBMM'de genel başkanımız adına partimizde grup başkan vekilliği yapmaktadır. TBMM'nin en çalışkan grup başkan vekilidir. Bunun yanında Turan Çömez Türkiye'deki tüm önemli meselelerde bütün hırsızlıklara karşı bütün yolsuzluklara karşı yenidoğan çetesine karşı, aklınıza gelebilecek olan bütün meselelerde bunu Türkiye gündemine yoğun temposuyla çalışkanlıgıyla taşımakta ve milletimizin bu konuda aydınlanması sağlamaktadır. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hoşgeldiniz şeref verdiniz sayın başkanım. Son sözüm şudur; Varlıkta, darlıkta ve zorlukta bir olma ümidiyle herbirinize ayrı ayrı saygılarımı sunuyorum

Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi.

Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "22 Yıldır Ceberrut bir düzenle yönetiliyor Türkiye aslında yönetilmiyor inim inim inliyor. Bu Ceberrut düzene karşı bir isyan , bir haykırış bir meydan okuyuş adına kurulmuştur İyi Parti.

Bütün eziyetler bütün zulümlere bütün komplolara karşı dimdik ayakta durmuştu ve Allah'ın izniyle hep beraber çok daha uzun yıllar dimdik ayakta kalacağız. İyi Parti Kurulduğu yıllar sürgündeydim 22. Dönemde milletvekiliyken bu ceberrut yapıya çalmayın dedim. Milletin istikbaliyle oynamayın dedim. Bu yavruların geleceğiyle oynamayın dedim ve bu yüzden tam 12 yıl sürgünde yaşadım. Sokaklarda yattım banklarda yattım zindanlarda çürüdüm.

Düştüğümüz yerden yeniden kalktık. Çünkü yüreğimizde Türkiye sevdası vardı. Çünkü yüreğimizde size olan bir tutku vardı onun için dimdik ayağa kalktık. Bir tek üzüntüm var keşke iyi Parti kurulduğunda burada olaydım. Keşke sizlerle beraber yola çıksaydım. Allah nasip etti kurucu genel başkanımız teklif etti. Bugünki genel başkanımız destek oldu partinin kapılarını açtı gel kardeşim beraber hizmet edelim dedi .

O günden bu güne sizlerle beraber olmaktan büyük bir onur duyuyoru iyiki varsınız hepinizle grup duyuyorum.