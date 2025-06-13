Valilikte gerçekleşen ziyarette, İl Jandarma Komutanı ve beraberindeki heyet, Vali Ayyıldız’a çiçek takdim etti.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Ayyıldız, Türk Jandarma Teşkilatının köklü geçmişine ve milletin huzur ile güvenliği adına yaptığı özverili çalışmalara vurgu yaptı. Ayyıldız, teşkilatın kurulduğu günden bu yana yurdun dört bir yanında büyük fedakârlıklarla görev yaptığını ve halkın güvenini kazandığını ifade etti.

Vali Ayyıldız, tüm jandarma personeline teşekkür ederek şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andığını belirtti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.