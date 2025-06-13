Ancelotti döneminde yeterince forma şansı bulamayan milli oyuncunun, Alonso yönetiminde daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor. Bayer Leverkusen’de görev yaparken Arda Güler’i kadrosuna katmak isteyen Alonso’nun, genç yeteneğe duyduğu güven bu kez Real Madrid’de somut bir karşılık bulabilir.

İspanyol teknik adamın Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmede ona yeni rolünü açıklayacağı ileri sürüldü. Real Madrid’in oyun kurucu arayışında gözlerin Arda’ya çevrilmesi, Toni Kroos’un emekliliğiyle birlikte orta sahada doğan boşluğu doldurabileceğine işaret ediyor. Alonso’nun Arda’yı merkeze alacak bir sistem planladığı ve genç futbolcudan bu yapının lideri olmasını beklediği belirtiliyor.

Arda Güler’in, Xabi Alonso’nun futbol vizyonuna ve teknik zekasına güvendiği, bu nedenle de İspanyol çalıştırıcıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Yeni sezonda Arda’nın Real Madrid’in oyun kurucu pozisyonunu devralması ve takımdaki rolünün merkezine yerleşmesi öngörülüyor.