Malik Aksel’in eserleri İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri, banka ve özel koleksiyonlar ile Bursa Kent Müzesi gibi çeşitli kurumsal koleksiyonlarda da yer alıyor.

Batı dünyasında kendi türünde en eski müzelerden biri olan Berlin İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenecek bu eserler, müzenin seçkin koleksiyonuna katılacak. Prof. Nuri Aksel, Almanya’da fizik eğitimi aldı ve akademik çalışmalarını Bayreuth Üniversitesi’nde sürdürdü. Bursa’da yaşayan kardeşi Murat Aksel ise 2011 yılında Malik Aksel’e ait 101 resmi ve kişisel kitap koleksiyonunu Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi’ne bağışlamıştı.

Berlin İslam Eserleri Müzesi Müdürü Prof. Stefan Weber, Nuri Aksel’e teşekkür mektubunda Malik Aksel’in yağlıboya, suluboya ve gravürlerinden oluşan eserlerinin müze koleksiyonunda 19. yüzyıl ile çağdaş sanat arasındaki boşluğu doldurduğunu ifade etti. Weber, sanatçının bazı eserlerinin Berlin’e geri dönmesinden ayrıca memnuniyet duyduklarını belirtti.