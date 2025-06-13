Bahçeli, söz konusu saldırının yalnızca İran’ı hedef almadığını, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik sinsi bir mesaj taşıdığını vurguladı. İsrail’in “Yükselen Aslan” adını verdiği saldırının, İran’ın nükleer programını bahane ederek hayata geçirildiğini belirten Bahçeli, bu operasyonun İsrail’in şiddet ve zorbalık politikasını bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Bahçeli, masum milletlerin hedefte olduğunu, toplumların ise soykırım tehdidi altında yaşam mücadelesi verdiğini ifade etti. İran’a yapılan saldırının, genişleyerek derinleşen bir kriz ve kaos sarmalının parçası olduğunu belirten Bahçeli, bu zincirin nihai hedefinin Türkiye olduğunu söyledi. Bahçeli'ye göre bölgede yaşanan gelişmeler birbiriyle bağlantılı, planlı ve Türkiye’yi hedef alan adımlardan oluşuyor.