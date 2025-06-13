Sakarya Büyükşehirli başarılı tekvando sporcusu Kerem Kıl, 25-27 Temmuz’da İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Taekwondo Oyunlarında ter dökecek. Ankara’daki Milli Takım Kampı’na katılacak sporcumuz, ülkesine ve Sakarya’ya altın madalya kazandırmak istiyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tekvando sporcusu Kerem Kıl, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak.

25-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Taekwondo Oyunları hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu, Milli takımın Ankara’daki hazırlık kampına katılacak.

Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya’nın gururu olan Kerem, İstanbul’da Türkiye’yi ve şehrimizi temsil edecek. Türkiye ve şehrine altın madalya kazandırmak için kazanma parolasıyla sahaya çıkacak.

Organizasyon öncesi sporcusuna başarılar dileyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “25-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Para Gençlik Taekwondo Oyunlarına katılacak karate sporcumuz Kerem Kıl’a başarılar diliyor, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.