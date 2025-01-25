Parti kurmayları, istifaların arkasında AK Parti’nin İYİ Parti’ye milletvekili üzerinden yaptığı bir operasyon olduğunu belirtiyor.

İYİ Parti Ankara milletvekili Kürşad Zorlu’nun AK Parti’ye geçmesi ve Konya milletvekili Ünal Karaman’ın istifası sonrası parti kulisleri hareketlendi. Partiden iki milletvekilinin daha ilerleyen günlerde istifa edeceği ve AK Parti’ye geçeceği iddia ediliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre istifaların arkasında AK Parti’nin İYİ Parti’ye milletvekili üzerinden yaptığı bir operasyon olduğunu söyleyen parti kurmayları, “AKP, oy kaybının hıncını muhalefetten çıkarıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklanması, CHP’ye belediyeler üzerinden baskılar, bize de milletvekili operasyonu. Muhalefet olarak tüm bu operasyonlara karşı topyekûn mücadele etmeliyiz” yorumunu yapıyor.