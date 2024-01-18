Her ne kadar Kemal Sunal’ın ilk filmi olan Tatlı Dillim filmine listemizde yer verememiş olsak da, Dusge olarak siz okurlarımız için hazırladığımız bu listede, IMDB sıralamasına göre en iyi 20 Kemal Sunal filmi bulunuyor. Muhtemelen bu filmler arasından birçoğunu, belki de hepsini izlemiş olabilirsiniz ancak birçoğunu tekrar izlemeyi düşüneceğinizden eminiz.

En İyi Kemal Sunal Filmleri

İşte IMBD puanı en yüksek olan ve birçoğunu Youtube gibi popüler platformlardan HD kalitede izleyebileceğiniz izleyenleri kankalara boğan en iyi Kemal Sunal filmleri.

20. İbo ile Güllüşah (1977)

IMDb: 6.1

Sevdiği kadın olan Nazlı’yla evlenmek isteyen İbo, başlık parasını toplamak adına İstanbul’a gelmiştir. Yapacak bir iş arayan İbo, zengin bir ailenin kızı olan Güllüşah’la karşılaşır. Güllüşah ile İbo kısa sürede oldukça sıkı dost olurlar. Ailesi tarafından sevgi görmeyen Güllüşah, İbo’ya kendisi için ailesinden fidye isteyebileceğini söyler. Bu sayede İbo iyi bir para kazanacak, aynı zamanda Güllüşah’da ailesinin kendisini ne kadar sevdiğini öğrenecektir.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Kemal Sunal, Gülşah Soydan, Ayşen Gruda

19. İnatçı (1988)

IMDb: 6.7

İnatçı filmi, adına tam da uyarak inatçılığıyla yaşadığı köye nam salan bir adamın yaşadıklarını konu alıyor. Sarı Kavak ve Uzun Kavak adındaki köylerin çevresi, bir baraj projesi için kamulaştırılacaktır. Bunun ardından zengin iş insanları, bölgedeki arsaları köylülerden uygun fiyata alarak sonrasında devlete pahalıya satma peşine düşerler. Civar köylerde yaşayan Bayram adındaki inatçı adamın bu insanlarla verdiği mücadeleye tanık oluyoruz.

Tür: Komedi

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Asuman Arsan, Hüseyin Kutman

18. Avanak Apdi (1978)

IMDb: 7.0

Apdi, geçimini duvar afişleri yapma yoluyla sağlayan bir adamdır ve oyuncuların, sanatçıların afişlerini duvarlara asmaktadır. Bir gün gönlünü, o gün afişini yapıştırdığı ünlü şarkıcı Nevin Şensen’e kaptırır. Filmde platonik aşkı ile tanışma hayalleri kuran Apdi’nin hikayesini izliyoruz.

Tür: Komedi

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ünal Gürel

17. İyi Aile Çocuğu (1978)

IMDb: 7.2

Tek yumurta ikizleri olarak karşımıza çıkan Kemal ve Cemal, birbirlerinin var olduğunu bile bilmemektedir. Anneleri ve babaları doğdukları gün içerisinde öldürülen Kemal ve Cemal, kendilerini farklı ailelerin evlat edinmesiyle ayrılırlar. İkisinin de birbirinden çok farklı birer yaşamı olur. Cemal nam salmış bir kabadayı, Kemal ise sıradan bir banka memurudur. Bir gün, yaşanan karışıklık sebebiyle bir şekilde birbirlerinin yerine geçerler. Kemal ve Cemal, üstüne bastıkları bu belalardan kurtulmayı başarabilecek midir?

Tür: Komedi

Yönetmen: Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal, Sevil Üstekin, Ali Şen

16. Salako (1974)

IMDb: 7.4

En komik Kemal Sunal filmlerinden biri olan Salako’da, biraz sıradışı ve saf bir adam olan Salako köyün ağasının kızı Emine’ye aşık olur. Günün birinde hoşlanmadığı biriyle evlendirilmek istenen Emine, Salako’dan yardım ister. Salako’dan kendisini kaçırmasını ister, bu sayede sevdiği adam olan Hamido’ya gitmeyi planlamaktadır. Salako ve Emine’nin yol esnasında yaşadıkları maceralar bu Yeşilçam yapımıyla birlikte ekranlara taşınıyor.

Tür: Macera, Komedi

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Kemal Sunal, Meral Zeren, Oktar Durukan

15. İnek Şaban (1978)

IMDb: 7.6

İnek Şaban, Kemal Sunal filmleri içerisinde oldukça ikonikleşmiş komik bir karakterdir. Film ise tip olarak kendine çok benzeyen bir kalecinin yerine geçmiş genç bir adamın hikayesini konu alıyor. Bülent, oldukça iyi bir kalecidir ve takımının en önemli oyuncusu olarak görülür ve onun sayesinde takım çok başarılı olmuştur. Bir gün Bülent Amerika’ya kaçar ve işler değişir. Bülent’in yokluğunu aratmayacak bir kaleci arayan kulüp yetkilileri, gecekondu mahallesinin birinde yaşayan ve Bülent’e tıpatıp benzeyen karpuzcu Şaban’ı bulurlar. Şaban karpuz tutma konusunda başarısını kalede de sürdürebilecek midir?

Tür: Komedi

Yönetmen: Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal, Defne Yalnız, Dinçer Çekmez

14. Yedi Bela Hüsnü (1983)

IMDb: 7.7

Genç bir adam olarak karşımıza çıkan kahramanımız Hüsnü, mahalledeki güzel kız Hüsniye’ye aşıktır. Ancak Hüsniye aynı tutumda değildir. Hüsniye’yi kazanmak isteyen Hüsnü, yakın arkadaşı Cemal’den yardım ister ve maceraları bu şekilde başlar. En sevilen ve ikonik Kemal Sunal ve Oya Aydoğan filmlerindendir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Oya Aydoğan

13. Bekçiler Kralı (1979)

IMDb: 7.7

İstanbul’un bir beldesinde görev yapan bekçi Şaban, görevini oldukça iyi yapmaktadır. Bir gün mahalledeki esnafın birçok hile ile halka pahalı mal sattığını fark eder ve bazı düzenlemeler getirir. Eski düzenleri ortadan kalkan esnaf, bir araya gelirler ve bekçiyi şikayet ederler. Komiser, Şaban’ı içişleri bakanının yeğeni sandığı için bu şikayetleri reddeder, ancak işin aslı öyle değildir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal, Semra Türel, Reha Yurdakul

12. Tokatçı (7.8 1983)

IMDb: 7.8

Saf bir adam olarak karşımıza çıkan Osman en sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Tokatçı’da karşımıza çıkıyor. Osman ustası Hasan Ağa’nın kızı Emine’ye aşık olur. Ağa bu evliliğe karşı çıkmaktadır, Osman, ailesiyle birlikte Emine’yi istemeye gitse de, yüklü bir başlık parası talebiyle karşılaşırlar. Osman, bu parayı köyde çalışarak kazanamayacağının farkındadır ve İstanbul’un yolunu tutar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Nazan Saatçi, Ali Şen

11. Meraklı Köfteci (1976)

IMDb: 7.9

Zühtü, seyyar köftecidir ve meraklı karakteri sebebiyle karşılaştığı her olaya karışır. Bu da başına bin türlü bela gelmesine sebep olur. Evden kaçmış Fatma adındaki bir genç kıza rastlayan Zühtü, kıza yardım etmek ister, tam da bu noktada işler oldukça karışık bir hal alacaktır.

Tür: Dramatik Komedi

Yönetmen: Ergin Orbey

Oyuncular: Kemal Sunal, Ali Şen, Hulusi Kentmen

10. Salak Milyoner (1974)

IMDb: 8.0

Çocuklarına ölüm döşeğindeyken kendilerine ait bir hazinelerinin bulunduğunu açıklayan bir baba, kardeşleri Kayseri’den İstanbul’a gönderir. Dört kardeş, daha önce İstanbul ile ilgili, şehrin isminden başka bir şey bilmemektedir ve büyük bir maceraya atılırlar. Birçok Kemal Sunal filmleri arasından sıyrılıp listemizde yer bulan Salak Milyoner filminde, Kemal Sunal’a Adile Naşit ve Metin Akpınar gibi isimler de eşlik ediyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Metin Akpınar, Adile Naşit

9. Sakar Şakir (1977)

IMDb: 8.1

İzlemeye değer Kemal Sunal filmlerinden olan Sakar Şakir filmindeki Şakir, insanlar tarafından sakarlığı ile tanınan bir adamdır. İstanbul’dan gelen bir telgraf mesajı, Şakir’in tüm hayatını değiştirir. Amcası ölmek üzeredir ve tüm mirasını Şakir’e bırakmıştır. Mirasın neredeyse tamamının Şakir’e kaldığı haberini alan akrabaları ise, Şakir’i mirastan uzak tutma niyetindedir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Ali Şen, Adile Naşit

8. Korkusuz Korkak (1979)

IMDb: 8.1

Sıradan bir memur olan Mülayim klasik bir hayata sahiptir. Yaşadığı bu sıradan hayat, tahlil amacıyla hastaneye gitmesiyle tamamen değişir. Oldukça sağlıklı hisseden Mülayim, doktorun 6 aylık ömrü kaldığını söylemesiyle birlikte tamamen alt üst olur. Ancak raporların karışması sebebiyle doktor yanlış bilgi vermiştir.

Tür: Macera, Komedi

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Ayşin Natav, Turgut Özatay

7. Kapıcılar Kralı (1976)

IMDb: 8.4

Eşi ve iki çocuğuyla birlikte kaliteli bir yaşam sürmek umuduyla İstanbul’a gelen Seyit kapıcılık, eşi ise evler için temizlikçilik yapmaktadır. Oldukça farklı karakterlere sahip apartman sakinleri ve apartmanın işleyişi Türkiye’nin dönem içinde yaşadığı durumu anlatmakta ve birçok mesaj içermektedir.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Can Kolukısa

6. Çöpçüler Kralı (1977)

IMDb: 8.6

En sevilen izlemeye değer Kemal Sunal ve Şener Şen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı, oldukça hareketli ve aksiyonun hiç bitmediği bir mahallede çöpçü olarak çalışan Apti, mahalle kızlarından Hacer’e vurulmuştur. Temizlikçi olan Hacer ise zabıta memuru ile evlenmek ister, buna da ağabeyleri müsaade etmez. Apti, Hacer’i bir türlü elde edemez, ta ki tesadüfen bir gazinoya girdiği ana kadar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Zeki Ökten

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda

5. Kibar Feyzo (1978)

IMDb: 8.7

Feyzo, yıllardır aşık olduğu Gülo’yu askerden döndüğü gibi istemeye gider. Babası Maho Ağa ise kızını en çok başlık parasını veren kişiyle evlendireceğini söyler ve bu konuda Feyzo’nun tek rakibi Bilo olarak dikkat çeker. Feyzo, başlık parasının yarısını ağaya verir ve diğer yarısını da, senetler şeklinde taksitlere böler. Feyzo geriye kalan parayı bulmak amacıyla İstanbul’a gider. Bu şehirde tanık olduğu hayat Feyzo’yu değiştirir ve geri döndüğünde köyde birçok şeyin de değişmesini sağlar. Çok sevilen ve verdiği siyası mesajlarla dikkat çeken Kibar Feyzo filmlerinde, Kemal Sunal dışında İlyas Salman ve Şener Şen gibi isimler de bulunmaktadır.

Tür: Romantik Komedi

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman

4. Şaban Oğlu Şaban (1977)

IMDb: 8.8

Şaban’ın cephedeki sakarlıkları yüzünden birliğin başındaki Hüsamettin birçok kez yaralanmış ve zaman içinde çileden çıkmıştır. Askerlikleri sona erdiği zaman, bir gazinonun çalgıcısı olan bu iklili, tesadüfen bir hırsızın yakalanmasını sağlarlar ve polis olarak göreve davet edilirler ve asıl maceraları bununla birlikte başlar.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit

3. Süt Kardeşler (1976)

IMDb: 8.9

Birçok insan tarafından “Kemal Sunal’ın en komik filmi hangisidir?” Sorusunun cevabı olarak görülen Süt Kardeşler filminde, oldukça büyük bir konağın sahibi olarak karşımıza çıkan Melek Hanım, Şaban’ın arkadaşı olan Ramazan’ı, Şaban zanneder ve eve alır. Ağabeyine ise Ramazan’ı, Şaban olarak tanıtır, bir gün asıl Şaban konağa gelir ve işler iyice karışır.

Tür: Komedi

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit

2. Tosun Paşa (1976)

IMDb: 9.0

En çok sevilen Kemal Sunal filmlerinden olan Tosun Paşa filminde, Osmanlı İmparatorluğunun döneminde birbirlerine düşman olan Tellioğulları ve Seferoğulları adındaki iki aile, Yeşilvadi adıyla bilinen bir bölge için rekabet etmektedir. Bu iki aile, Daver Bey adındaki devlet görevlisinin kızı Leyla’yı oğullarına isterler, Daver Bey kızı Seferoğulları’na verme kararı alır. Bu duruma bir çare bulmak isteyen Tellioğulları, evde uşak olan Şaban’ı en sözü geçen paşalardan biri olan Tosun Paşa kılığına sokarlar. Şaban’ın Leyla’ya aşık olması işleri karıştıracak, gerçek Tosun Paşa’nın gelmesi ise tüm planları alt üst edecektir.

Tür: Komedi

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar

1. Hababam Sınıfı (1975)

IMDb: 9.3

Tüm yaptıkları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan grup matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadıkları, zaman zaman da acıklı şeyleri anlatan film, çok sevilen Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olarak karşımıza çıkıyor. Okuldaki tüm sistemi kendilerine göre işleten bu zeki ve kıvrak öğrenciler, okula Kel Mahmut olarak tanınan yeni bir müdür muavinin gelmesiyle birlikte rahatlarından olacaktır. Şüphesiz en sevilen Kemal Sunal filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı’nda, Tarık Akan ve Halit Akçatepe gibi sevilen isimler de yer alıyor.

Tür: Dramatik Komedi

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan