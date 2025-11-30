Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde su kabağı işletmeciliği kursu açıldı. Osmanlı döneminde saklama kabı ve su içme gereci olan kullanılan su kabağının üzerine resim, boncuk, yazı, portre ve ışıklandırma yapılıyor.

Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerden Aşağısevindikli Mahallesi’nde ‘Su Kabağı İşletmeciliği’ kursu açıldı. Açılan kurs, el sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara hem geleneksel bir kültürü yaşatma, hem de yeni bir uğraş edinme imkânı sağlıyor.

Kurs Öğretmeni Arzu Yorulmaz, su kabağının Osmanlı döneminde saklama kabı ve su içme gereci olarak kullanıldığını, günümüzde ise üzerine resim, boncuk, yazı, portre ve ışıklandırma uygulanarak birer sanat eserine dönüştürüldüğünü belirtti.

Kursun ilgi gördüğünü ifade eden Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz ise hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak; emeği geçen herkese teşekkür etti.