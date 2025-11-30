Prof. Dr. Emre Kongar, Beşiktaş Belediyesi Beltaş Kitap Kafe’de okurlarıyla buluştu.

Beşiktaş sahilinde yer alan Beltaş Kitap Kafe’deki söyleşi ve imza günleri, basın ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beltaş Kitap Kafe, bu hafta Prof. Dr. Emre Kongar’ı ağırladı. Yazar Aydın Tonga’nın moderatörlüğünde gerçekleşen, Kongar’ın "Hayat Yaşadığına Değsin" adlı kitabının söyleşi ve imza günü etkinliği yoğun bir katılıma ve ilgiye sahne oldu.

"Kitabı yazarken kendimi de sorguladım"

Etkinlikte kendisini yalnız bırakmayan okurlarına ve Beşiktaş Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Emre Kongar, ‘Hayat Yaşadığına Değsin’ kitabını yazarken birçok anlamda kendi yaşamını da sorguladığını söyleyerek, "Bu kitapta sadece bilimsel olarak edindiğim bilgiler değil o bilgilerin ışığında kendi yaşamımdan edindiğim izlenimler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Annem ve babamdan etkilendim"

İnsanların hayatlarına dair olumlu veya olumsuz şekilde düşünürken anne ve babalarının hayatları üzerindeki etkilerini pek düşünmediklerini dile getiren Kongar şunları söyledi:

"Annem ve babam felsefe grubu öğretmenleriydi. Bunun mesleğimin ve kişiliğimin oluşmasında en büyük unsur olduğu kanaatindeyim. Annem ve babam çok okuyan insanlardı. Dolayısıyla bu durumdan ben de etkilenmiş oldum. Bütün anne ve babalara her zaman çocuklarının yanında kitap okumalarını tavsiye ediyorum."

Türkiye’de az kişiye nasip olacak bir kültür ve edebiyat çevresiyle büyüdüğünü dile getiren Kongar, "16 yaşıma kadar çok mutlu bir çocukluk geçirdim. 16 yaşımda maalesef bir kaza sonucu abimi kaybettik. Abim o yaşıma kadar hep rol modelimdi. Yahya Kemal Beyatlı, Nurullah Ataç gibi dönemin önemli isimleri sürekli konuklarımızdandı. Soframızda her zaman kültür - sanata veya politikaya dair sohbetler yapılırdı. Ama tabi o dönem ve bizim kuşak Nazım Hikmetsiz anılamaz. Onun şiirlerini ezberler ve okurduk" şeklinde konuştu.

"Yargılamalar tutuksuz olmalı"

Konuşmasının devamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kongar, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney olmak üzere tutuklu olan tüm belediye başkanlarının yargılanmalarının tutuksuz bir şekilde olması gerektiğini savundu.

Etkinliğin sonunda TEMA Vakfı’na Kongar adına yapılan fidan bağışının plaketi, Beltaş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Alabua tarafından Kongar’a takdim edildi. Ardından Kongar, okurları için kitaplarını imzaladı.