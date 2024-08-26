TEKNOFEST kapsamında insansız kara araçları ile tarım teknolojilerinin geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışma Finalleri 26-30 Ağustos tarihlerinde İzmir Bilişim Vadisi’nde gerçekleşiyor.İZMİR (İGFA) - T3 Vakfı ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen Tarımsal İKA’da yarışmacıların karada hareket eden robotlar yardımıyla tarımda verimliliği artırma projeleri geliştirmeleri ve otonominin tarım alanındaki katkılarını keşfetmeleri hedefleniyor. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, mezunları en az 3 kişiden en fazla 10 kişiden oluşan takımlar halinde katılıyor.

Tasarımdan üretime, görev sonrası gözden geçirilmesine kadar bir insansız tarım robotu projesinin tüm yönlerini içeren Tarımsal İKA Yarışmasına 225 Takım toplam 1.160 Üye ile başvuruda bulundu. Finalist olmaya hak kazanan, 237 üyeden oluşan 26 takım İzmir Bilişim Vadisi’nde kıyasıya mücadele edecek. Gerçek bir tarla veya tarım arazisine benzetilmiş bir alan olarak tasarlanan yarışma parkurunda göreve çıkan İKA’nın alanda bulunan bitki sıra arasında kalan toprağı sıradaki bitkileri ezmeden 5 cm derinliğinde işlemesi (işleyici eleman toprak dışına çıkmadan) otonom olarak geçebilmesi ve yabancı otları (boy, renk, görüntü, vb.) özelliklerinden tespit etmesi gerekiyor. Ayrıca İKA’ların toprağı işleme (çapalama) şekillerinin da tarımsal bir çözüm olması önem taşıyor. Yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde toprağı doğru şekilde işledikleri her metre ve tespit ettikleri yabancı otlar için puan alacaklar.

Final aşamasını başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlara ise birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü olarak 80 bin TL, üçüncülük ödülü olarak da 60 bin TL verilecek.