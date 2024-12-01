İzmir'de Bornova Belediyesi’nin Belkahve’de bulunan Ata Anı Evi’ne Cumhuriyet’in ilk yıllarına ait eşyalar, kitaplar ve haritalardan oluşan eşyalardan bir koleksiyon bağışlandı.İZMİR (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şube Başkanı Mübeccel Timaç ve eşi Gürkan Timaç tarafından bağışlanan, her biri dönemin tarihine ışık tutan eserler arasında şu değerli yazılar yer aldı:

Alaca Höyük Hafriyatı (1935 ve 1936)

Türk Tarih Kurumu Pazarlı Hafriyatı (1941)

Türk Tarih Kurumu Etiyokuşu Hafriyat Raporu (1937)

Birinci Türk Tarih Kongresi (1932)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu (1928, Eski Türkçe)

Yakın Şark (Prof. Dr. Şemseddin Günaltay)

Bunun yanı sıra, Atatürk’ün direktifleriyle yazılmış ve 1931-1949 yılları arasında ortaöğretimde ders kitabı olarak okutulan ancak sonrasında müfredattan çıkarılan Tarih I (1932, 4. Cilt), Tarih II, Tarih III, Tarih IV isimli tarih kitapları da bağışlandı.

Bağışlar sadece yazılı eserlerle sınırlı kalmadı. 1938 yılına ait Türkiye Cumhuriyeti haritası, 1937 İkinci Ordu Manevra Hatırası ve eski Türkçe Muhtar Heyeti Mührü de koleksiyona dahil edildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Üyesi Billur Karadağ da, 1952 yılında işlenmiş “Masa Örtüsü”nü, ADD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek’in destekleriyle Ata Anı Evi’ne bağışladı.

Bağışçılara teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Belkahve, Kurtuluş Savaşı’nın önemli simgelerinden biridir. Ata Anı Evi ise, hem Atatürk’ün anısını yaşatmak hem de geçmişten geleceğe bir kültür köprüsü kurmak adına son derece anlamlı bir alandır. Bağışlanan bu eserler, geçmişimizin izlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çok değerli bir katkıdır. Bugün buraya kazandırılan her eser, geçmişimizi anımsatarak bizi geleceğe taşımaktadır. Bornova Belediyesi olarak bu mirası yaşatmaya ve korumaya devam edeceğiz. Tüm bağışçılarımıza ve bu sürece destek olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belkahve’nin Tarihi Önemi

Belkahve, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Eylül 1922’de İzmir’e girmeden önce kenti seyrettiği ve “İzmir, sana bir şey olacak diye çok korktum” dediği yer olarak bilinir. Bu anlamıyla Kurtuluş Savaşı’nın sembol alanlarından biri olan Belkahve, Bornova Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla 2016 yılında Ata Anı Evi olarak yeniden hayat bulmuştu.