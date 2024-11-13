Bornova Belediyesi’nin geçtiğimiz Eylül ayında Pınarbaşı Kemalpaşa Mahallesi'nde hizmete açtığı Kent Bostanı’nda ilk hasat coşkusu yaşandı. Belediye bünyesinde yaklaşık 1,5 ay önce dikilen soğan ve ıspanakların ilk hasadı, kadın üreticiler tarafından yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova'nın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi’nde 38 kadın, kendilerine ayrılan yaklaşık 30 metrekarelik alanlarda ürün yetiştirme fırsatını buluyor. Kadınlar burada evlerinde tüketmek üzere karnabahar, brokoli, lahana, ıspanak, soğan, dereotu, marul, roka ve maydanoz gibi 9 çeşit sebzeyi tamamen organik yöntemlerle üretiyor. Bu üretim hem sağlıklı beslenmelerine katkı sağlıyor hem de aile ekonomisine destek oluyor.

EV EKONOMİSİNE DESTEK, SAĞLIKLI BESLENME İMKANI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kent Bostanı projesinin kadınların ekonomilerine ve sosyal yaşamlarına katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Eşki, "Bornova'da kadınların kendi ürettikleri organik ürünlerle evlerini beslemelerini, aile bütçelerine destek sağlamalarını önemsiyoruz. Kent Bostanı projemiz ile hem sağlıklı ve doğal gıda üretimini teşvik ediyor hem de kadınlarımızın doğayla iç içe, dayanışma içinde olmalarını sağlıyoruz. Bu bostanların Bornova’nın diğer bölgelerinde de yaygınlaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

KENT BOSTANLARI’NIN SAYISINI ARTTIRMA HEDEFİ

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, projeye olan ilgiden memnuniyet duyarken, kent bostanlarının sayısını artırmayı hedefliyor. Bu sayede daha fazla kadının sağlıklı üretim sürecine dahil edilmesi ve yeşil alanlarının artırılması planlanıyor.