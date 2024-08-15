İzmir'in Çeşme ilçesinde Çeşme Belediyesi ile S.S. Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde ilk kez Ata Tohumu Susam Hasadı gerçekleştirildi. İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 90 gün önce toprağa emanet edilen susamlar, toplandı.

Çeşme Belediyesi ve Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliği ile bu yıl ilk kez toprakla buluşturulan Ata tohumu susamlarının hasadı gerçekleştirildi.

Susuz tarımın önemi bir kez daha vurgulanırken, yerel ve sağlıklı ürünlerin de sunulmasının gururu yaşandı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Ovacık'ın bereketli topraklarında, alın teriyle yetişen bu değerli ürünlerimiz, kadınlarımızın emeğiyle şekilleniyor ve sofralarınıza ulaşıyor. Birlikte başardık, birlikte üretmeye devam edeceğiz" dedi.