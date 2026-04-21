Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı ikinci oturumunda 2025 yılı faaliyet raporu ana gündem maddesi olurken, rapor AK Parti ve CHP’li üyeler arasında görüş ayrılıklarına yol açtı.

“HEDEFLER DÜŞÜK, PROJE ÜRETİMİ YETERSİZ”

AK Parti Meclis Üyesi Sinan Kahraman, faaliyet raporundaki hedef gerçekleşme oranlarının düşük kaldığını ifade ederek özellikle ulaşım, kentsel dönüşüm ve yatırım alanlarında eleştirilerini dile getirdi.

2024-2025 faaliyet raporlarına bakıldığında, yönetimin başlatıp tamamladığı bir kentsel dönüşüm projesi, park, meydan ya da büyük bir dönüşüm projesi göremediklerini aktaran Kahraman, “Bırakın tamamlamayı, başlatılmış bir proje dahi yoktur. Bu şehre dokunan, büyük ölçekli bir yatırım da bulunmamaktadır. Ancak burada haksızlık etmeyelim; yapılan tek şey bazı restorasyonlar ve tabela değişimleridir. O da bu tablolarda yer almamaktadır. Burada ticaret yapan arkadaşlarımız da var. Şirketlerde sürekli sermaye artışları yapılmaktadır. Bu tabloyu böyle hazırlayıp meclisin karşısına gelerek şirketlerin kâr ettiğini anlatmak, ya bu işi hiç bilmediğinizi gösterir ya da Bursa halkıyla alay etmektir. Sermaye artışı yapılarak şirketlerin kârlı hale geçtiğini nasıl izah edersiniz? Böyle bir mantık olabilir mi? Bunun daha önce hangi şirkette örneği görülmüştür? Doğrudan alt hedef gerçekleşme değerlerinin yüzde 0 ile yüzde 20 arasında olduğu görülmektedir. Gerçekleşmeyen ya da yüzde 0 olan değerlerin açıklamalarına baktığımızda, neredeyse tüm gerekçelerin belediyenin koordinasyon sağlayamamasından ve adımların düzgün atılamamasından kaynaklandığı görülmektedir” dedi.

Afet ve kentsel dönüşüm gibi kritik alanlara ayrılan bütçenin son derece sınırlı olduğunun altını çizen Kahraman, “Afete 40 milyon TL, kentsel dönüşüme yaklaşık 176 milyon TL ayrılmıştır. Buna karşılık sadece reklam ve tanıtım için 350 milyon TL harcanmıştır. Yapılan bir yatırımın maliyeti 10 bin TL iken, bunun tanıtımı için milyonlarca lira harcanmaktadır. Bu durum vicdani değildir ve kamu kaynaklarının doğru kullanılmadığını göstermektedir. Tüm meclis üyelerimizi ve kamuoyunu bu raporları dikkatle incelemeye davet ediyorum. Vatandaşın da bu tabloyu görmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“PLANLAMA VE UYGULAMADA ÖNEMLİ BAŞARILAR VAR”

CHP Meclis Grup Sözcüsü Yücel Akbulut ise faaliyet raporuna farklı bir açıdan yaklaşarak planlama, sosyal projeler ve teknik çalışmaların pek çok alanda hedefleri karşıladığını dile getirdi. Akbulut, planlama kapsamında bazı göstergelerde yüksek gerçekleşme oranlarına ulaşıldığını, ayrıca koordinasyon toplantıları ve proje üretiminde hedeflerin aşıldığını ifade etti.

Akbulut, bazı yatırımların durma noktasına gelmesinin sebebinin dış etkenler olduğunu belirterek, “Bu durumların önemli bir kısmı yönetimsel yetersizliklerden değil, raporda açıkça belirtilen idari ve hukuki sınırlamalardan kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Kültürpark Kentsel Tasarım Projesi’nde hedef bütçe gerçekleşme oranının yüzde 40 olduğunu aktaran Akbulut, “Bunun gerekçesi, Kültürpark alanlarının bakanlık tarafından nitelikli doğal alan olarak yeniden değerlendirilmesi ve sit sürecindeki değişiklikler nedeniyle mimari değişikliklerin onaylanmamasıdır. Bu nedenle proje tamamen durmamış, ancak idari süreçler nedeniyle ilerlemesi sınırlanmıştır” dedi.

Yeni Pazar alanı projesine de değinen Akbulut, hedefin yüzde 60 olmasına rağmen gerçekleşmenin sıfır olduğunu açıkladı. Akbulut, “Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle uygulama aşamasına geçilememiştir. Bu nedenle proje planlama aşamasında kalmıştır” diye konuşarak diğer tesis projesinde de benzer bir durumun yaşandığını, mülkiyet sorunlarına dikkat çekti.

Akbulut, “Bizim Köylümüz” projesinde gerçekleşmenin yüzde 5 seviyesinde kaldığını belirtirken, bazı projelerde oranların yüzde 20 ile yüzde 5 arasında değiştiğini söyledi. Kentsel dönüşüm başlıklarında da düşük gerçekleşme oranlarına dikkat çeken Akbulut, bu durumun mülkiyet ve uygulama süreçlerindeki belirsizliklerden kaynaklandığını ifade etti.