23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bursa’da toplu ulaşım ücretsiz olacak. 23 Nisan günü saat 00.00 ile 23.59 arasında, BursaKart sahibi vatandaşlar şehir içi ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek.

Uygulama dahilinde BursaRay, tramvay hatları ve belediyeye ait otobüsler ücretsiz hizmet verirken, bu imkan yalnızca kent içinde ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

ULAŞIM VE SOSYAL ALANLAR ÜCRETSİZ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı’nda, Şahin Biba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olacağını, hayvanat bahçesinin de ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Teleferik kullanım ücretinin ise 200 TL olarak uygulanacağını hatırlattı.

Yetkililer, bayram coşkusunun kent genelinde hissedilmesi amacıyla vatandaşları toplu taşımayı tercih etmeye çağırırken, gün içinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısında bulundu.